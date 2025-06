Santacroce Shop, Pizzo - Vibo Valentia: “L’emporio della creatività che trasforma ogni dettaglio in emozione”

Pizzo - Vibo Valentia, 17 GIUGNO 2025.Nel variegato mondo della decorazione, del packaging, dei fiori artificiali e dell’oggettistica d’arredo, Santacroce Shop si distingue come la più grande e strutturata realtà del settore a livello nazionale, sia per la vendita al dettaglio che all’ingrosso.

Fondata a Pizzo (VV) oltre trent’anni fa da Vito Santacroce, imprenditore appassionato e determinato che ha saputo trasformare un’idea in un’azienda leader, Santacroce Shop offre un assortimento senza paragoni: dai fiori finti altamente realistici, tanto da sembrare veri al tatto e alla vista, agli oggetti d’arredo più ricercati, ideali per impreziosire ogni spazio domestico o commerciale; dai materiali per confezioni e packaging raffinati destinati a gioiellerie, pasticcerie e boutique, agli articoli professionali per eventi. Ogni prodotto, selezionato con estrema cura e attenzione alla qualità, è frutto di un lavoro meticoloso di scouting ed aggiornamento costante.

“Non è solo una questione di estetica, ma di passione per l’estro e l’inventiva”, spiega Vito Santacroce, mente e cuore pulsante dell’azienda. "Non vendiamo semplicemente articoli decorativi, ma strumenti per dare vita alle idee dei nostri clienti, grazie ai quali è possibile raccontare storie, creare atmosfere, valorizzare ogni spazio o prodotto attraverso i giusti dettagli che fanno la differenza”, aggiunge Santacroce con orgoglio. “Non solo, abbiamo ampliato ulteriormente la nostra offerta includendo anche una linea esclusiva di confetti artigianali Made in Italy firmati Buratti, ideali per bomboniere e decorazioni in occasioni speciali come matrimoni, battesimi, comunioni e lauree, ma perfetti anche per aperitivi e meeting”.

L’azienda è protagonista attiva del panorama fieristico nazionale e internazionale; la sua presenza costante alle più importanti fiere di settore è il segno tangibile di un’impresa che non si accontenta, che desidera confrontarsi, aggiornarsi e portare innovazione ovunque si riconosca il valore della creatività, del design e del gusto.

“Per crescere bisogna ascoltare i clienti, anticipare i trend e credere nelle proprie idee, anche quando sembrano troppo avanti per il mercato", racconta Santacroce. “Abbiamo partecipato alla fiera del Gusto che si è tenuta a Rho, una settimana all'insegna dei sapori e dell'intrattenimento, talk con ospiti speciali, aperitivi esclusivi, degustazioni, mostre e tante altre iniziative. In questa occasione - prosegue - abbiamo presentato in anteprima il nostro ‘Pandujia’, un prodotto artigianale da forno sul quale abbiamo lavorato per ben due anni. Una ricetta esclusiva che mixa: olio evo del territorio, lievito madre, uvetta e la nostra ‘nduja calabrese, un tripudio di sapori cha va dal piccante - ma non troppo - al salato, con una tonalità dolce sul finale che stupisce e conquista”.

Santa Croce Shop è molto più di un emporio, è un vero e proprio universo creativo, sinonimo di innovazione costante, dove i clienti più esigenti e i professionisti trovano ispirazione, qualità e varietà. La spedizione rapida ed il servizio di assistenza clienti attento e sempre disponibile completano un’esperienza d’acquisto impeccabile.

Con uno spirito imprenditoriale forte, una tradizione consolidata e uno sguardo sempre oltre, Santacroce Shop continua a crescere conquistando nuovi mercati, portando con sé l’eleganza, la funzionalità e l’anima autentica di un’impresa che sa ancora fare le cose con passione.

Santacroce Shop

https://www.santacroceshop.com/



