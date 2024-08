Saverio Bruno, Hevea: “Un buon sonno è fondamentale, anche quando si dorme in coppia su materassi matrimoniali”

L’azienda di Bari, che in 24 anni ha assistito più di 100 mila famiglie, ha ideato materassi multistrato a due piazze modificabili a seconda delle singole e personali esigenze

Bari, 9 agosto 2024.Dormire bene, è risaputo, è importante per la propria salute e il proprio benessere. Anche quando si è in coppia e si trascorrono le notti su un materasso matrimoniale, ognuno con le proprie esigenze, un peso ed un’altezza diversi. “E’ vero – conferma Saverio Bruno fondatore e titolare del marchio Hevea, da 24 anni punto di riferimento per il benessere del sonno – spesso chi acquista un materasso matrimoniale ha bisogni differenti. Per esempio uno dei due può soffrire di mal di schiena, oppure ha necessità di sostenere di più le spalle o il bacino. Problematiche che a lungo andare possono diventare serie e creare tensioni. Grazie alle tecnologie sempre più evolute e a uno studio costante, ora si possono offrire soluzioni personalizzate singolarmente anche nello stesso materasso”. Come è possibile? “I nostri materassi – continua Saverio Bruno – sono formati da un topper in lattice naturale e poi da diversi strati composti da materiali che possono essere scelti dal cliente e poi eventualmente modificati; ogni elemento non è tenuto insieme da colle ma separato e inserito a mano. Noi diamo la possibilità di provare i materassi e cambiarli anche dopo un anno; proprio recentemente una moglie si è resa conto, dopo qualche mese, di volere un materasso più morbido di quello scelto dal marito e abbiamo modificato la sua parte secondo i suoi desideri”.

Sono oltre 100 mila le famiglie assistite in 24 anni dall’azienda che sin dalla nascita ha deciso di dedicarsi al benessere del riposo notturno puntando su materiali come il caucciù ricavato attraverso la lavorazione del lattice dell’Hevea Brasiliensis. Ora Hevea ha aperto punti vendita e showroom a Bari, Andria e Foggia.

“In tutti questi anni – conclude Saverio Bruno – la nostra offerta di materassi si è ampliata, puntando anche sulle molle insacchettate, il memoryfoam, e i combinati. Ma abbiamo sempre mantenuto alcuni punti fermi. Prima di tutto, come abbiamo visto, i materassi devono adattarsi alle caratteristiche fisiche di ciascuno; inoltre, è importante l’igiene e l’utilizzo di materiali anallergici; gli stessi materiali, infine, devono aiutare a diminuire l’intensità dei campi elettromagnetici che ci circondano”.

Per informazioni e approfondimenti si può consultare il sito www.heveamaterassi.it