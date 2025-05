Schneider Electric e Start Campus creano in Portogallo un modello scalabile e sostenibile per l’infrastruttura AI e cloud

Start Campus ha avviato una partnership con Schneider Electric per SIN01, il primo Data Center da 1,2 gigawatt (GW) dedicato all’AI e tra i più grandi d’Europa, a Sines, in Portogallo

Alimentato al 100% da energia rinnovabile, SIN01 sfrutta i servizi di consulenza, software, alimentazione e Data Center di Schneider Electric per creare un modello sostenibile ed efficiente dal punto di vista energetico per l’accelerated computing

Operativo dal quarto trimestre 2024, SIN01 ha favorito la nascita di un nuovo polo Data Center in Europa, offrendo un'alternativa efficiente in termini di costi ai mercati soggetti a limitazioni energetiche, grazie a un’efficienza energetica ai massimi livelli del settore.

Stezzano (BG) / Sines, Portogallo 14 Maggio 2025 – Schneider Electric, leader mondiale nella gestione dell'energia e nell'automazione, ha stretto una partnership con Start Campus, azienda pioniera nello sviluppo di ecosistemi di Data Center sostenibili e su scala AI, per la fornitura e la gestione dell'impianto SIN01 da 26 Megawatt (MW) a Sines in Portogallo.

L'impianto SIN01, operativo dal quarto trimestre del 2004 e primo edificio del campus da 1,2 gigawatt (GW) di Start Campus, sfrutta una suite completa di soluzioni del portafoglio EcoStruxure for Data Centers e Sustainability Services di Schneider Electric creando una infrastruttura che stabilisce nuovi parametri di riferimento in termini di resilienza e sostenibilità per i carichi di lavoro AI, per il cloud e per i cluster di calcolo accelerati da GPU.

L'innovativa struttura, costruita su un terreno industriale riconvertito e nelle vicinanze di una centrale elettrica dismessa, è stata progettata per garantire un'efficienza energetica avanzata.

Sfruttando i dati intelligenti acquisiti tramite le soluzioni infrastrutturali connesse di Schneider Electric

utilizzando gli insight in tempo reale forniti dal software EcoStruxure di Schneider Electric, SIN01 può raggiungere livelli di efficienza operativa, affidabilità e scalabilità senza precedenti.

“La visione di Start Campus, creare uno dei più grandi hub di Data Center AI d'Europ,a è senza precedenti: siamo onorati di aver contribuito a SIN01 con la nostra esperienza nei settori dei Data Center, degli edifici, dell'energia e dell'industria”, ha dichiarato Pablo Ruiz Escribano, Senior Vice President, Secure Power and Data Center Business, Schneider Electric, Europe. “Questo nuovo gateway digitale non solo incoraggerà ulteriori investimenti e innovazioni nella regione, ma garantirà a hyperscaler e cloud providers di sfruttare la capacità di un Data Center leader a livello mondiale per alimentare le loro infrastrutture AI”.

Infrastruttura sicura, scalabile e pronta per l'AI

Per la parte vitale della struttura di SIN01, Schneider Electric ha fornito una suite completa di soluzioni ottimizzate digitalmente per il ciclo di vita del Data Center. Queste includono componenti di potenza come l'UPS Schneider Electric Galaxy VX, quadri elettrici privi di SF6 - che eliminano l'uso di gas serra nocivi - sistemi di distribuzione elettrica MT e BT con monitoraggio termico e ulteriori infrastrutture ad alta densità distribuite nel white space e nel grey space.

Per garantire il rispetto dei più elevati standard di operatività, efficienza e affidabilità, i software EcoStruxure Buildings Management (BMS), Energy Management, Power Monitoring Expert (PME) e Planon di Schneider Electric offrono funzionalità di intelligenza e automazione in tempo reale, che si accompagnano a misure di cybersecurity rafforzate. Il tutto è supportato da un contratto di servizio Schneider Electric creato su misura, che include il monitoraggio remoto, la gestione degli asset, la manutenzione 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e la presenza di tecnici sul posto.

Inoltre, grazie ai servizi di consulenza e sostenibilità di Schneider Electric, Start Campus ha beneficiato del supporto di Schneider Electric nello sviluppo della sua strategia di Power Purchasing Agreement (PPA) per l'approvvigionamento di energia rinnovabile al 100% per le sue attività. Adottando un approccio completo nelle fasi di progettazione, costruzione, installazione e messa in servizio, Start Campus ha creato una piattaforma infrastrutturale sicura, scalabile ed efficiente dal punto di vista energetico, fatta su misura per le implementazioni di Data Center cloud e AI.

"Noi di Start Campus siamo impegnati a costruire le basi per la prossima generazione di infrastrutture digitali sostenibili e AI-Ready. L'energia è una delle risorse più critiche nell'infrastruttura digitale di oggi. Ma non si tratta solo di accesso: si tratta di gestire l'energia in modo efficiente, intelligente e sostenibile su scala. La nostra partnership con Schneider Electric trasforma il nostro modo di operare, integrando tecnologie energetiche di livello mondiale e visibilità in tempo reale su ogni livello della nostra infrastruttura", ha dichiarato Robert Dunn, CEO di Start Campus.

Costruire un futuro digitale sostenibile per il Portogallo, l'Europa e non solo

Situato sulla costa sud-occidentale del Portogallo, SIN01 è ora la più grande struttura di Data Center mai commissionata nel Paese e una pietra miliare per posizionare il Portogallo al centro dell'economia globale dei dati, rafforzando il ruolo di questo paese come hub chiave per l'infrastruttura digitale, sia nel mercato europeo che a livello globale.

SIN01 è ottimizzato per soddisfare le esigenze di elevate prestazioni dell'AI, del cloud hyperscale e dell'accelerazione digitale, sfruttando la posizione unica del Portogallo come hub energetico a bassa emissione di carbonio e ad alta disponibilità. Oggi il Paese offre uno dei contesti energetici più competitivi d'Europa, sostenuto da una crescente capacità rinnovabile.

La sua posizione strategica a Sines offre anche un accesso diretto alle reti internazionali ad alta capacità e alle rotte di connettività sottomarine, creando un nuovo importante gateway digitale per l'Europa, con cavi in fibra ottica che terminano dal Nord America, dall'Africa e dall'America Latina (LATAM), offrendo al contempo latenze competitive a tutti i centri economici strategici europei e globali.

Start Campus, che ha recentemente annunciato un investimento di 8,5 miliardi di euro per accelerare la costruzione dei suoi campus in risposta alla domanda di intelligenza artificiale, è uno degli unici operatori in Europa ad essersi assicurato una potenza di rete superiore a 1GW. In quanto progetto di interesse nazionale (PIN), Start Campus ha anche gettato solide basi per la crescita economica e dei Data Center in Portogallo, collaborando con la comunità locale per creare fino a 1.200 posti di lavoro diretti altamente qualificati e altri 9.000 indiretti per tutta la durata del progetto.

Per maggiori informazioni sulle soluzioni per Data Center di Schneider Electric, visita il sito web.

Informazioni su Schneider Electric

Lo scopo di Schneider è quello di creare un impatto tangibile consentendo a tutti di sfruttare al meglio l’energia e le risorse disponibili, coniugando progresso e sostenibilità. Questo in Schneider lo chiamiamo Life Is On. La nostra missione è quella di essere il partner di fiducia per la sostenibilità e l’efficienza. Siamo un leader globale nelle tecnologie industriali con competenze d’avanguardia a livello mondiale nell'elettrificazione, nell'automazione e nella digitalizzazione per industrie smart, infrastrutture resilienti, Data Center a prova di futuro, edifici intelligenti e case intuitive. Grazie alla nostra lunga esperienza in questi ambiti, forniamo soluzioni integrate, end to end per tutto il ciclo di vita, basate sull’ IoT industriale e abilitate dall'intelligenza artificiale, con prodotti connessi, automazione, software e servizi, fornendo gemelli digitali che consentano una crescita redditizia per i nostri clienti. Siamo un'azienda di persone con un ecosistema di 150.000 dipendenti e più di un milione di partner che operano in oltre 100 paesi per garantire la vicinanza ai nostri clienti e stakeholder. Abbracciamo i valori di diversità e inclusione in tutto ciò che facciamo, guidati dal nostro obiettivo di un futuro sostenibile per tutti.

Informazioni su Start Campus

Start Campus sta sviluppando il progetto SINES DC, un campus di data center da 1,2 GW in Portogallo, creando l'ecosistema di dati più grande e sostenibile d'Europa con una connettività globale leader di mercato.

SINES DC offre la massima opzionalità ai clienti con soluzioni powered shell, chiavi in mano e build-to-suit. Le offerte avanzate dell'azienda per i clienti sono pronte per l'AI e rispondono alle esigenze future del settore integrando le tecnologie di raffreddamento a liquido nel suo design flessibile e scalabile.

Con un investimento complessivo di 8,5 miliardi di euro, il progetto utilizzerà il 100% di energia rinnovabile e punta a un PUE (Power Usage Effectiveness) di 1,1 e a un WUE (Water Usage Effectiveness) di 0, sfruttando la potenza di raffreddamento dell'oceano .

