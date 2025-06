Seafood from Norway e Iper La grande i: una partnership d’eccellenza all’insegna del salmone norvegese

Milano, 30 giugno 2025 – Il Norwegian Seafood Council - l’ente promotore del marchio di origine "Seafood from Norway" - simbolo di origine di tutti i prodotti ittici norvegesi – e Iper La grande i, una delle realtà leader della grande distribuzione organizzata italiana, annunciano la nuova partnership che nasce con l’obiettivo di promuovere e valorizzare l'eccellenza del salmone norvegese all'interno dei ristoranti Iper.

La collaborazione tra queste due importanti realtà ha l'obiettivo di mettere in luce non solo le eccezionali proprietà nutrizionali e qualità del salmone norvegese, ma soprattutto l'assoluta importanza della sostenibilità per i consumatori. In Norvegia, la pesca del salmone è una tradizione che aFonda le radici in secoli di storia, evolvendosi costantemente in nome della salute e della sostenibilità, e questo impegno si traduce in un perfezionamento continuo delle tecniche di allevamento, unito a un rigoroso aumento dei controlli e all'introduzione di severi programmi di analisi. Queste misure, unite alle vaste coste e ai mari limpidi e freddi, creano l'habitat ideale per il salmone, rendendo la sua provenienza una vera e propria garanzia di qualità per i consumatori.

Infatti, come è emerso dai dati presentati in occasione dell’annuale seminario sui prodotti ittici norvegesi organizzato da NSC lo scorso 5 giugno, quasi il 75% dei consumatori in Italia indica il salmone norvegese come la scelta preferita tra le varietà disponibili, dato che sottolinea non solo l’apprezzamento per il gusto e la versatilità del prodotto, ma anche una crescente attenzione a fattori come origine, qualità e sostenibilità. A rafforzare questo legame, è importante sottolineare che oltre il 90% del salmone consumato in Italia proviene dalla Norvegia, conferma della fiducia costruita negli anni nei confronti dell’industria ittica norvegese.

La partnership si concretizzerà attraverso una serie di iniziative mirate a informare e coinvolgere i clienti dei ristoranti Iper La grande i sulla provenienza e i benefici del salmone norvegese. In particolare, ampia visibilità verrà garantita sui menù, sul sito e su tutti i materiali di comunicazione dei ristoranti in cui verrà indicato il marchio d'origine "Seafood from Norway", simbolo di provenienza del prodotto. Inoltre, verranno organizzate diverse serate a tema in ciascuno dei ristoranti aderenti all'iniziativa, durante le quali i clienti avranno l'opportunità di immergersi in un'esperienza culinaria unica, con un menù interamente dedicato al salmone norvegese.

Tom-Jørgen Gangsø, Direttore Italia del Norwegian Seafood Council, commenta: “Siamo entusiasti di questa nuova partnership con Finiper. È un incontro che celebra l'impegno condiviso verso la sostenibilità e la trasparenza sull'origine dei prodotti. Trovare un partner che rifletta i nostri valori, dall'attenzione meticolosa alla qualità a una sincera passione per esperienze di gusto eccezionali, è per noi motivo di grande soddisfazione. I consumatori potranno eGettuare scelte più consapevoli grazie alla chiara indicazione "salmone norvegese" e al riconoscibile marchio d'origine Seafood from Norway presente su ogni piatto, garantendo non solo la qualità ma anche la provenienza responsabile di ciò che assaporano”. Il Norwegian Seafood Council, da sempre attento alla sostenibilità, e Iper La grande i,realtà storica italiana con 22 punti vendita, daranno così ai consumatori un'opportunità unica per scoprire l'eccellenza del salmone norvegese.

Il Norwegian Seafood Council è un ente fondato nel 1991 avente il compito di collaborare e supportare il settore della pesca e dell'acquacoltura in Norvegia, per sviluppare mercati per i prodotti ittici norvegesi e divulgarne la cultura attraverso attività di marketing e di informazione. Il Norwegian Seafood Council ha sede centrale a Tromsø e uffici locali presenti nei mercati internazionali più importanti per la Norvegia. Le attività del Norwegian Seafood Council sono finanziate dall’industria ittica norvegese tramite una tariffa su tutte le esportazioni di prodotti ittici norvegesi. Il Norwegian Seafood Council è una società pubblica di proprietà del Ministero norvegese del Commercio, dell’Industria e della Pesca.

Contatti:

Contatti per la stampa Omnicom PR Group Via Leto Pomponio, 3/5 - 20146 Milano Sonia Silvani: +39 348 4848208 Chiara Ottolini: + 39 324 0204814 Sante Di Giannantonio +39 3313394109

E-mail: italy.nsc@omnicomprgroup.com

COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.