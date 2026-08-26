Secondo la nuova classifica del 2026 di Drinks International, Michter's è il whiskey più apprezzato al mondo

LOUISVILLE, Kentucky, 26 agosto 2026 /PRNewswire/ -- La classifica 2026 dei whiskey più apprezzati al mondo pubblicata da Drinks International celebra le principali distillerie di tutto il mondo. Per il quarto anno consecutivo, Michter's, il produttore di bourbon, whiskey di segale e whiskey americano con sede a Louisville, si è classificato al primo posto nella lista dei 50 migliori.

La classifica, stilata da un'Academy composta da compratori indipendenti del settore beverage, giornalisti, barman ed esperti di whisky provenienti da oltre 25 Paesi, rappresenta il massimo riconoscimento nel panorama mondiale del whisky. La classifica annuale di Drinks International è ampiamente considerata il punto di riferimento per individuare i migliori whisky al mondo.

In un periodo complesso per il commercio internazionale e la geopolitica, il team di Michter's si è concentrato sugli aspetti che era in grado di controllare: la qualità del distillato e il tempo dedicato al rapporto con gli operatori del settore e con i consumatori.

Matt Magliocco, vicepresidente esecutivo di Michter's, ha dichiarato: "Tutto il nostro team è entusiasta e grato che Michter's sia stato votato come il whiskey più apprezzato al mondo per il quarto anno consecutivo. Tutto ciò che facciamo ruota attorno all'obiettivo di produrre whiskey della massima qualità, e questo richiede di effettuare numerosi passaggi aggiuntivi durante il processo produttivo, più costosi ma fondamentali per ottenere il profilo aromatico e gustativo finale. Vedere quanto le persone apprezzano Michter's significa davvero tantissimo per noi."

Andrea Wilson, Master of Maturation e direttrice operativa di Michter's, ha dichiarato: "Sebbene la chimica e la fisica alla base della produzione di un whiskey eccezionale possano essere sorprendentemente complesse, il nostro obiettivo è semplice: produrre distillati straordinari che le persone possano apprezzare. Questo riconoscimento dell'Academy di esperti convocata da DrinksInternational è la prova più significativa possibile che siamo sulla strada giusta. Proviamo una profonda gratitudine e siamo costantemente stimolati a continuare a migliorare."

Secondo Shay Waterworth, editor di Drinks International, "Michter continua ad alzare il livello ogni anno. Mi complimento con Matt e con tutto il team per essere riusciti a produrre e offrire con costanza un whiskey di livello mondiale, in un momento in cui il settore nel suo complesso sta attraversando notevoli difficoltà.

"Quando abbiamo iniziato a stilare questa classifica, non avremmo mai immaginato che un marchio potesse inanellare una serie di vittorie così impressionante. Eppure, a ogni fiera di settore a cui partecipo, c'è sempre una grande folla attorno allo stand di Michter's: credo che questo dimostri perfettamente il rispetto di cui gode questo marchio tra i professionisti del whisky di tutto il mondo."

Il Master Distiller di Michter's, Dan McKee, ha commentato: "La parte più bella del mio lavoro è poter condividere un bicchiere di Michter's con persone che lo apprezzano davvero." Il whiskey ci unisce in un modo che pochi altri prodotti al mondo riescono a fare. Questi ultimi anni mi hanno portato da Miami a Melbourne e quasi ovunque nel mezzo. Per Michter's essere nominato il numero uno dei whiskey più apprezzati al mondo per quattro anni consecutivi va oltre tutto ciò che avrei mai potuto immaginare. È un onore per il quale io e tutti i miei colleghi qui nello stabilimento siamo straordinariamente grati."

Oltre alla sua distilleria principale nella zona Shively di Louisville, le attività di Michter si estendono ad altri due stabilimenti nel Kentucky. A Springfield, Michter's è un'azienda agricola che coltiva grano sulla sua proprietà di 205 acri, mentre nel centro di Louisville, Michter's ha la sua seconda distilleria nello storico edificio di Fort Nelson. Situata in una posizione privilegiata sulla West Main Street, di fronte al Louisville Slugger e nello stesso isolato del Frazier Museum, la distilleria di Fort Nelson di Michter's ospita il leggendario sistema di alambicchi a vaso proveniente dalla distilleria di Michter's in Pennsylvania. Propone inoltre visite guidate a scopo didattico con degustazioni di whiskey e il The Bar a Fort Nelson, che offre cocktail classici selezionati dallo storico di distillati e cocktail David Wondrich.

Michter's vanta una ricca e lunga tradizione nell'offrire whiskey americani tradizionali di qualità senza compromessi. Con ciascuna delle sue produzioni limitate lasciata maturare fino a raggiungere il massimo grado di maturazione, l'acclamata gamma di Michter's comprende bourbon, segale, whiskey prodotto con il metodo del sour mash e whiskey americano.

Per ulteriori informazioni sulla classica dei whiskey più apprezzati di Drinks International, inclusa la relazione completa del 2026, visita: Drinks International.

Per ulteriori informazioni su Michter, visita il sito web michters.com e seguici su Instagram, Facebook e X.

Contatti:Matt Magliocco+1 (502) 774-2300 interno 470mmagliocco@michters.com

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