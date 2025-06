Secondo uno studio di Rockwell Automation, i produttori italiani credono nell'AI, negli obiettivi ESG e negli investimenti a lungo termine, ma incontrano ancora difficoltà nell'adozione e nell'esecuzione digitale.

Il report globale evidenzia che l'Italia è leader in Europa nell'applicazione dell'AI al controllo qualità, ma registra ritardi nell'implementazione su larga scala e nella capacità di generare ritorni sugli investimenti (ROI).

MILANO, 3 giugno 2025 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), leader globale nell'automazione industriale e nella trasformazione digitale, ha presentato oggi i dati relativi all'Italia della decima edizione del suo State of Smart Manufacturing Report. Lo studio evidenzia come l'industria manifatturiera italiana sia fortemente orientata alla trasformazione digitale, ma sia ancora frenata da tempi di implementazione lenti, ritorni limitati e problematiche strutturali legate al capitale umano.

Lo studio globale, che raccoglie i feedback di oltre 1.500 leader del settore manifatturiero, rivela che il 93% delle aziende italiane sta investendo o intende investire in tecnologie di Artificial Intelligence/Machine Learning (AI/ML), un dato leggermente inferiore alla media europea. Tuttavia, solo il 41% le ha effettivamente implementate a livello di factory floor, con un calo del 6% rispetto all'anno precedente e un valore di 6 punti percentuali sotto la media europea. Trend simili emergono anche per la Generative AI (GenAI): sebbene il 96% delle imprese italiane dichiari un impegno teorico, solo il 36% l'ha realmente adottata, registrando così il tasso di implementazione più basso tra tutti i Paesi analizzati.

"In Italia, l'adozione dell'AI è ambiziosa nelle intenzioni, ma ancora limitata nella messa in pratica", afferma Fabrizio Scovenna, Managing Director Italia di Rockwell Automation. "Per passare dall'interesse ai risultati, è fondamentale che i produttori si concentrino sull'integrazione strategica, su casi d'uso concreti e su obiettivi chiaramente misurabili."

I ritorni derivanti dall'adozione dell'AI restano ancora contenuti. Solo il 4% delle aziende italiane indica AI/ML come l'investimento con il ROI più elevato dell'ultimo anno, in calo rispetto all'8% registrato in precedenza. La GenAI mostra un lieve miglioramento, raggiungendo il 5%, ma resta comunque ben al di sotto della media europea del 13%. Nonostante ciò, l'Italia si distingue a livello europeo in un ambito chiave: il controllo qualità, con il 51% delle aziende che prevede di adottare l'AI in quest'area. Inoltre, l'81% delle imprese italiane considera oggi l'AI/ML uno strumento essenziale per attrarre talenti.

La cybersecurity continua a registrare progressi lenti. Solo il 48% delle aziende italiane ha investito in piattaforme di sicurezza informatica, il dato più basso a livello europeo, e appena l'87% dispone di un piano di sicurezza attivo o in fase di definizione, 9 punti percentuali sotto la media regionale. Nonostante ciò, emergono segnali incoraggianti: il 28% delle aziende sta implementando nuovi controlli, mentre il 12% considera la cybersecurity uno degli investimenti a maggiore ritorno.

Le preoccupazioni legate al lavoro sembrano attenuarsi. L'Italia registra il livello di allerta più basso in Europa per la carenza di manodopera qualificata, con solo il 19% delle aziende che la considera una delle principali sfide. Tuttavia, gli sforzi per rafforzare le competenze interne restano discontinui: solo il 25% delle imprese sta investendo nell'upskilling del personale in forza, 5 punti percentuali sotto la media regionale, mentre appena il 19% sta assumendo nuove risorse dall'esterno, in netto calo rispetto al 26% dello scorso anno.

Anche i digital twin e gli strumenti di simulazione mostrano livelli di adozione contenuti: solo il 21% delle aziende li ha già implementati e appena il 75% ne prevede l'utilizzo futuro, il tasso più basso registrato in Europa. Allo stesso tempo, il 63% delle imprese indica l'impatto a lungo termine come principale motivazione per gli investimenti tecnologici, a conferma di un percorso di trasformazione graduale ma strategicamente orientato.

Informazioni su Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) è un leader globale nell'automazione industriale e nella trasformazione digitale.

