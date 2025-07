Seegene presenta all'ADLM 2025 il primo sistema al mondo di PCR in completa automazione senza supervisione, innescando un cambiamento di paradigma diagnostico globale.

SEOUL, Corea del Sud, 28 luglio 2025 /PRNewswire/ -- Seegene Inc., una delle principali imprese mondiali nel settore della diagnostica molecolare, ha annunciato oggi che presenterà il suo sistema di test PCR completamente automatizzato, CURECA™, e la sua piattaforma di analisi dei dati, STAgora™, all'ADLM 2025 (Association for Diagnostics & Laboratory Medicine), il più grande convegno di diagnostica al mondo, che si terrà a Chicago dal 28 al 31 luglio. Con il lancio di queste nuove tecnologie, Seegene annuncia un cambiamento radicale nel paradigma della diagnostica globale.

Automatizzare ogni fase del test PCR per una maggiore efficienza e precisione

CURECA™ è il primo sistema al mondo in grado di automatizzare completamente l'intero processo di test PCR – dalla conservazione e dal pretrattamento dei campioni all'estrazione dell'acido nucleico, all'amplificazione e all'analisi dei risultati – senza alcun intervento umano. Progettato per un funzionamento continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, il sistema riduce al minimo l'errore umano e migliora notevolmente la coerenza e l'affidabilità dei risultati dei test.

Una svolta fondamentale risiede nel modulo di pretrattamento completamente automatizzato, che affronta una delle fasi più gravose e soggette a errori nei flussi di lavoro dei laboratori. Il pretrattamento è tradizionalmente una delle fasi più critiche, soprattutto quando si devono gestire campioni di diversa natura, come urine, sangue, espettorato e feci. Spesso i tecnici di laboratorio svolgono compiti manuali ripetitivi per lunghe ore e le variazioni nel livello di competenza possono dare luogo a risultati incoerenti. In particolare, i campioni di feci hanno rappresentato un serio ostacolo all'automazione a causa della loro elevata viscosità e delle particelle che li compongono, rendendo necessaria una complessa manipolazione manuale.

Il modulo di preparazione del sistema CURECA™ è il primo ad automatizzare completamente il processo di pretrattamento su tutti i principali tipi di campioni, comprese le feci, superando gli ostacoli che complicano da tempo le procedure di laboratorio. Questa innovazione riduce la richiesta di lavoro manuale, aumenta la velocità di trattamento dei campioni, migliora l'efficienza operativa e contiene i costi complessivi. Sposta inoltre il ruolo del personale di laboratorio dall'elaborazione manuale a responsabilità di livello superiore, come l'analisi dei dati e l'interpretazione clinica, aiutando i laboratori ad ottimizzare meglio la propria forza lavoro in ambienti di analisi continue 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e ad alto rendimento, per fornire risultati di alta qualità in modo sostenibile.

Inoltre, il modulo di preparazione del sistema CURECA™ può avere applicazioni ulteriori oltre a quelle relative alla diagnostica PCR. Supporta infatti il pretrattamento per altre discipline – chimica clinica e immunodosaggi – segnando un progresso significativo nell'automazione nell'ambito del più ampio mercato della diagnostica. La sua architettura modulare consente una configurazione e un'implementazione flessibili, su misura per le dimensioni, il layout e le esigenze di ogni laboratorio.

STAgora ™ – Integrazione e analisi dei dati globali in tempo reale per un'assistenza personalizzata

Presentata anch'essa all'ADLM 2025, STAgora™ è la piattaforma statistica di Seegene che raccoglie e analizza dati diagnostici PCR in tempo reale per supportare il processo decisionale clinico. Aggregando i dati dei test caricati dagli ospedali di tutto il mondo, la piattaforma fornisce dati integrati sulle tendenze delle infezioni regionali, sui tassi di positività a livello ospedaliero e sui modelli di co-infezione. Offre inoltre più di 40 strumenti statistici pensati per il supporto alla clinica.

Con STAgora™, gli operatori sanitari possono confrontare i risultati dei test dei singoli pazienti con i dati epidemiologici locali e regionali, rendendo possibili strategie di trattamento più precise e basate sui dati. La piattaforma consente ai medici di valutare le tendenze delle infezioni sia a livello del singolo paziente sia di comunità, migliorando l'accuratezza e la velocità della diagnosi e della pianificazione delle cure. Si prevede che grazie alla presentazione di dati rapidi e affidabili attraverso questo tipo di analisi completa, STAgora™ diventerà uno strumento analitico essenziale per il processo decisionale clinico.

Ampliare la collaborazione globale attraverso la condivisione della tecnologia e partnership strategiche

Sulla scia della sua presenza all'ADLM 2025, Seegene punta ad ampliare l'accesso a CURECA™ e STAgora™ offrendo subito esperienze pilota e stabilendo nuove partnership globali.

All'inizio di quest'anno, CURECA™ ha suscitato un forte interesse all'ESCMID Global 2025, uno dei congressi più importanti in Europa in materia di microbiologia clinica e malattie infettive. Per rafforzare la propria capacità di R&S e di produzione negli Stati Uniti, Seegene ha creato affiliate locali – Seegene Technologies e Seegene CURECA.

"CURECA™ e STAgora™ sono più di semplici software o strumenti diagnostici – rappresentano un nuovo standard globale che ridefinirà la diagnostica negli ambienti clinici di tutto il mondo. Continueremo a condividere le numerose risorse tecnologiche che abbiamo sviluppato nel corso degli anni e, su tali basi, ci impegniamo a promuovere l'innovazione fondamentale nell'intero ecosistema diagnostico globale", spiega Daniel Shin, vicepresidente esecutivo e direttore vendite e marketing globali presso Seegene.

Disclaimer

Il prodotto è attualmente in una fase di precommercializzazione. La configurazione presentata all'ADLM 2025 ha solo scopo dimostrativo e potrebbe differire dalla versione commerciale finale per funzionalità, specifiche e componenti. Il presente materiale ha il solo scopo di presentare la tecnologia e non costituisce una pubblicità per la vendita del prodotto.

Informazioni su Seegene

Seegene vanta oltre 20 anni di esperienza dedicata in R&S, produzione e attività commerciali correlate alle tecnologie real-time PCR sindromiche. Questa competenza è apparsa particolarmente evidente durante la pandemia di COVID-19, quando Seegene ha fornito oltre 340 milioni di test COVID-19 in più di 100 paesi in tutto il mondo. La tecnologia PCR sindromica di Seegene consente la rilevazione simultanea di 14 patogeni che causano segni clinici e sintomi simili, in un unico tubo di reazione, , fornendo informazioni quantitative per ciascun patogeno.

