Senigallia celebra l’amore e il Wedding Tourism con “InLove”

Un evento di successo che rafforza il ruolo della città come destinazione d'eccellenza per i matrimoni e la valorizzazione del territorio

Ancona, 10 febbraio 2025. Senigallia si conferma una destinazione d’eccellenza per il Wedding Tourism. Il 9 febbraio, l’Antica Pescheria nel cuore del centro storico ha ospitato l’evento “InLove”, una serata dedicata all’amore, alla professionalità e alla valorizzazione del territorio. L’iniziativa, che ha registrato un’ampia partecipazione, ha rappresentato un’importante vetrina per il settore matrimoniale, grazie alla collaborazione tra il Comune di Senigallia, l’Associazione Italiana Wedding Planner (AIWP) e la sua Ambassador Barbara Panebianco.

L’amministrazione comunale ha giocato un ruolo chiave nel successo della manifestazione. Il sostegno del Sindaco e dell’Assessore al Turismo ha permesso di valorizzare il centro storico come cornice perfetta per eventi di qualità, rafforzando il posizionamento della città tra le mete più ambite per matrimoni ed eventi esclusivi.

A coordinare l’iniziativa è stata una squadra affiatata di professionisti, con la leadership di Barbara Panebianco e Chiara Moretti. La perfetta sinergia tra organizzatori e fornitori ha dato vita a un evento che non solo ha mostrato l’eccellenza organizzativa nel settore wedding, ma ha anche evidenziato il ruolo strategico del Wedding Planner nella promozione del patrimonio culturale e turistico. "InLove è stato molto più di un semplice evento: è stata la dimostrazione concreta di come la collaborazione tra esperti del settore e territorio possa creare esperienze uniche e di successo", hanno commentato gli organizzatori.

Il contributo dei partner è stato determinante per la riuscita dell’evento. Nevio Arcangeli ha curato la fotografia, Annalisa Flor si è occupata degli allestimenti floreali, mentre Tipografia Mazzarini ha realizzato la grafica e la stampa dei materiali. Arredo Fest ha fornito elementi scenografici per gli allestimenti, mentre Thun Senigallia ha arricchito la location con dettagli decorativi. Michele Telari ha curato la realizzazione dei video, mentre l’intrattenimento musicale è stato affidato a Wedding Day Event Dj e Musica e alla band I Pinguini Innamorati. Self Love Beauty Studio ha offerto servizi di make-up e hairstyling, mentre Brena Fireworks e Criluma Fuochi d’Artificio hanno realizzato spettacolari giochi pirotecnici. M&M Gioielli ha fornito creazioni esclusive, Dodo Lab si è occupato dell’animazione e Mood Creativo ha presentato originali creazioni in resina. Happy Shop ha realizzato torte e dolci artigianali, mentre Simone Pegoli ha contribuito con i suoi scatti fotografici. Gli abiti da sposa e da cerimonia sono stati selezionati da Stefania Spose e Florence Abiti Sposo, mentre La Bussola by Giovenali ha proposto una gamma esclusiva di abiti per sposi e invitati. Il servizio di noleggio auto è stato garantito da NCC Metauro, contribuendo a rendere l’evento ancora più esclusivo.

Il successo della prima edizione di “InLove” ha già posto le basi per il futuro. L’evento, infatti, è destinato a diventare un appuntamento di riferimento per il Wedding Tourism, con l’obiettivo di coinvolgere un numero ancora maggiore di professionisti e creare nuove opportunità di sviluppo per il territorio. Grazie al continuo supporto del Comune di Senigallia, dell’AIWP e della leadership di Barbara Panebianco, la prossima edizione è già in fase di progettazione. Senigallia punta a rafforzare ulteriormente il proprio ruolo nel settore matrimoniale, offrendo un’esperienza sempre più esclusiva a coppie italiane e straniere in cerca di una location suggestiva per il loro giorno speciale.

"InLove non è stato solo un evento, ma una celebrazione del talento, del lavoro di squadra e dell’unicità di Senigallia. Con questa iniziativa, vogliamo portare il Wedding Tourism a livelli sempre più alti di eccellenza", hanno concluso gli organizzatori. Con uno sguardo rivolto al futuro, Senigallia continua a scrivere la sua storia d’amore con il turismo matrimoniale, confermandosi una destinazione perfetta per chi sogna un matrimonio da favola.

