Serie A – Conte sfida il passato: al Maradona arriva la Juventus Lazio-Fiorentina, comanda Castellanos: il Taty in gol a 2,50 su Sisal.it

Roma, 24 gennaio 2025 – Il Napoli si prepara ad affrontare il secondo big match in appena una settimana visto che, al Maradona, arriva la Juventus. Inutile negarlo questa è la partita del cuore per Antonio Conte il quale, però, non vuole fare sconti alla sua vecchia squadra e punta a mantenere la leadership della Serie A. Al contrario i bianconeri vogliono scacciare la pareggite che li affligge, ben 13 volte hanno diviso la posta in 21 giornate di campionato, per continuare a inseguire un posto in Champions League. Gli esperti Sisal ritengono il Napoli favorito a 2,15 contro il 4,00 della Juventus mentre si scende a 3,00 per il pareggio: le due formazioni, tra l’altro, difficilmente si accontentano perché nei 15 incroci più recenti solo in due occasioni si è usciti senza vincitori né vinti. Al Maradona scendono in campo le prime due difese del campionato: normale che l’Under, a 1,52, si faccia preferire all’Over, offerto a 2,40. La posta in palio è molto alta e ogni dettaglio potrebbe fare la differenza: un’espulsione, in quota a 4,80, o un rigore, dato a 2,85, ma anche un goal dalla panchina che si gioca a 2,50. A proposito di panchina: c’è molta attesa per capire come verrà impiegato l’ultimo arrivato in casa Juventus, Kolo Manui. Il giocatore francese sogna un esordio da incorniciare, un suo gol è offerto a 4,00. I padroni di casa puntano però su Romelu Lukaku che punta al bis dopo la rete all’Atalanta: un’altra marcatura di Big Rom è data a 3,00.

Il secondo big match di giornata è il posticipo domenicale tra Lazio e Fiorentina. I biancocelesti, dopo un momento di difficoltà, hanno ritrovato la vittoria domenica scorsa a Verona mentre i toscani, al contrario, ha raccolto appena due punti nelle ultime sei uscite in Serie A. Normale che gli esperti Sisal vedano favorita la Lazio, a 1,95, rispetto alla Fiorentina, blitz all’Olimpico a 4,00, con il pareggio che si gioca a 3,25. Il gioco offensivo è la caratteristica di Baroni e Palladino tanto che il Goal, a 1,75, è opzione molto probabile. in questa ottica il risultato esatto di 2-1 è dato a 9,00 per la Lazio mentre si sale fino a 14,50 per la Fiorentina: gli ultimi due confronti diretti hanno visto uscire questo punteggio. La Lazio è avanti, 1,67, anche per segnare la prima rete dell’incontro mentre la Fiorentina che si porta in vantaggio è in quota a 2,55. Il match dell’Olimpico è anche il confronto tra due grandi bomber come il Taty Castellanos e Moise Kean. L’argentino ha raccolto il testimone di Ciro Immobile e si sta dimostrando all’altezza: l’ottava rete in campionato è offerta a 2,50. L’attaccante azzurro, invece, ha trovato a Firenze il suo ambiente ideale: il gol stagionale numero 17 di Kean si gioca a 3,00.

L’Inter, vincente a 1,30, non dovrebbe avere problemi al Via del Mare contro il Lecce, la cui impresa pagherebbe 10 volte la posta. Favoritissimo anche il Milan, 1,30, che ospita il Parma, blitz a 9,00, mentre la Roma, offerta a 2,30, prova a curare il suo mal di trasferta contro l’Udinese: il successo dei bianconeri si gioca a 3,20. L’Atalanta, a corto di successi da quattro giornate, cerca i tre punti nel derby lombardo con il Como: vittoria della Dea a 1,85, trionfo dei lariani padroni di casa a 4,25.

