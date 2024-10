Serie A –Inter-Juventus, tantissime emozioni ma poche reti Kean punta la Roma: il bomber della Fiorentina in gol a 3,25 su Sisal.it

Roma, 25 ottobre 2024 –Seconda contro terza per stabilire chi avrà, al momento, il ruolo di antagonista del Napoli primo della classe. La nona giornata di Serie A manda in scena il Derby d’Italia Inter-Juventus con San Siro che, sabato pomeriggio, vedrà scontrarsi il secondo attacco del torneo contro la miglior difesa. Le emozioni saranno tantissime ma ci si attendono pochi gol: gli esperti Sisal ritengono i nerazzurri favoritissimi a 1,67 contro il 5,75 dei ragazzi di Motta mentre si scende 3,60 per il pareggio. Poche marcature, lo dice la storia recente della sfida: negli ultimi 9 incroci in campionato, solo in una occasione sono state realizzate più di tre reti complessive. Normale che l’Under, a 1,65, si faccia preferire all’Over, dato a 2,20. Ottenere il massimo con il minimo sforzo: ecco che un risultato esatto di 1-0 è in quota a 5,75 per l’Inter mentre quello a favore della Juventus pagherebbe 13 volte la posta. Magari la rete decisiva arriverà dalla panchina, ipotesi offerta a 2,50, mentre l’intensità potrebbe portare sia a un’espulsione, a 3,80, mentre un intervento del VAR si gioca a 3,00. Protagonisti? C’è l’imbarazzo della scelta: Lautaro Martinez, in gol a 2,75, cercherà di respingere l’assalto di Dusan Vlahovic, nel tabellino dei marcatori a 3,75. Marcus Thuram, gol o assist a 2,15, non vuole essere da meno del Toro argentino ma Kenan Yıldız vuole onorare la maglia numero 10 della Juventus con almeno un assist, ipotesi data a 7,50.

Il nono turno del massimo campionato italiano si chiude al Franchi di Firenze dove Fiorentina e Roma sono impegnate nel posticipo. Viola lanciatissimi, 10 punti nelle ultime 4 giornate, e favoriti a 2,50, per gli esperti Sisal, contro il 2,80 dei capitolini, i quali non si possono più permettere passi falsi, con il pareggio in quota a 3,20. L’ipotesi Goal, a 1,75, appare assai probabile così come non sono da escludere un Ribaltone, offerto a 7,75, ma attenzione anche a un’autorete che pagherebbe 9 volte la posta. Particolare cura dovranno avere le difese sulle palle alte: nei due incroci più recenti tra Fiorentina e Roma sono state segnate ben 4 reti di testa:un’incornata vincente domenica sera si gioca a 2,75. Moise Kean, in gol a 3,25, guida i padroni di casa verso la quarta vittoria nelle ultime cinque uscite in campionato. Palladino punta molto anche sul fedelissimo Andrea Colpani, gol o assist a 2,85. Juric si affida alla coppia titolare con Artem Dovbyk primo marcatore a 6,25 mentre la rete di Paulo Dybala, già tre gol e due assist contro la Fiorentina, si gioca a 3,50.

Il Napoli capolista, trionfo a 1,27, ospita il Lecce il cui blitz pagherebbe 11 volte la posta. Parte favorita anche l’Atalanta, a 1,36, contro il Verona, vincente a 7,50, che cerca punti pesante per la salvezza mentre la lanciatissima Lazio di Baroni, tre punti a 1,48, riceve il Genoa di Gilardino, offerto a 6,50.

Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

