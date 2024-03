Serie A – Napoli per l’Europa, Juventus per tenersi il secondo posto Atalanta-Bologna, incrocio Champions: trionfo Dea a 1,95 su Sisal.it

Roma, 01 marzo 2024 – Una per provare a riagganciare l’Europa, anche se non quella principale. L’altra per tenersi stretto un secondo posto dagli assalti del Milan. Napoli-Juventus è il posticipo domenicale che infiamma la giornata di Serie A numero 27. I padroni di casa, reduci dal fragoroso 6-1 contro il Sassuolo, cercano continuità e, per gli esperti Sisal, partono favoriti a 2,40 contro il 3,20 dei bianconeri mentre il pareggio è offerto a 3,10. La storia recente della sfida racconta di un Napoli che si è imposto 5 volte negli ultimi otto incroci in campionato contro le sole due vittorie della Juventus. Ma attenzione ai corsi e ricorsi storici: l’ultimo successo al Maradona dei ragazzi di Allegri è datato 3 marzo 2019 quando si imposero per 2-1. A distanza di 5 anni la partita cadrà nello stesso giorno: un risultato esatto identico è in quota a 10 per gli azzurri mentre pagherebbe 12 volte la posta quello di Vlahovic e compagni. In quella serata accadde di tutto: dalle espulsioni, un cartellino rosso è offerto a 3,80, al rigore, a 2,75. Sfida nella sfida, al Maradona, quella che vedrà opposti Victor Osimhen e Dusan Vlahovic, entrambi in un grande momento di forma. Una rete del bomber del Napoli si gioca a 2,50 mentre il numero 9 bianconero protagonista con gol o assist è dato a 2,55.

Il secondo big match di giornata mette di fronte due delle realtà più interessanti della Serie A, Atalanta e Bologna. Entrambe in lotta per un posto in Champions League, le formazioni di Gasperini e Thiago Motta sono attese da una gara che preannuncia gol e spettacolo. Atalanta favorita, per gli esperti Sisal, a 1,95, rispetto al 4,00 del Bologna mentre si scende a 3,50 per il pareggio. I due allenatori fanno del gioco offensivo un marchio di fabbrica tanto che la Combo Goal + Over 2,5 si gioca a 2,30 mentre un Ribaltone è dato a 7,75. Occhio ai subentranti perché un goal dalla panchina è offerto 2,50 mentre una rete da fuori area è data a 3,25. Gianluca Scamacca, a segno a 2,75, lancia il guanto di sfida a Josh ua Zirkzee , nel tabellino dei marcatori a 4,00. Charles De Ketelaere e Riccardo Orsolini proveranno a supportare i propri compagni di squadra: l’assist del primo si gioca a 5,00, quello dell’esterno azzurro a 7,50.

L’Inter capolista riceve, nel Monday Night, il Genoa di Gilardino: vittoria nerazzurra a bassa quota, 1,27, mentre il blitz del Grifone pagherebbe 11 volte la posta. La Roma di Daniele De Rossi vola a Monza: successo capitolino a 2,10 contro il 3,40 dei padroni di casa. Sfida tutta da seguire quella tra Torino e Fiorentina con un ex speciale come il Gallo Belotti: tre punti per i granata a 2,65, vittoria dei gigliati a 3,00.

Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

