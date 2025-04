SITA ACQUISISCE CCM PER INNOVARE GLI AEROPORTI DEL FUTURO CON TECNOLOGIA AVANZATA E DESIGN DI ALTA GAMMA

Questa operazione rafforza l'offerta di SITA, integrando processi, tecnologia e design in un'unica soluzione end-to-end per consigliare meglio i clienti e fornire aeroporti più intelligenti, efficienti e migliori con esperienze per i passeggeri più fluide

GINEVRA, 31 marzo 2025 /PRNewswire/ -- Mentre gli aeroporti investono importanti risorse in automazione, biometria, sicurezza, self-service e servizi commerciali personalizzati, anche i layout dei terminal necessitano una evoluzione in questa direzione. Il modello tradizionale che coinvolge file di banchi check-in, aree di sicurezza statiche e flussi di passeggeri inefficienti necessita di un rinnovamento. Per questo, gli aeroporti hanno bisogno di un'integrazione fluida, dove la tecnologia e il design intelligente lavorano insieme per ridurre la congestione e sfruttare al meglio ogni metro quadrato.

A fronte di queste nuove tendenze, SITA, fornitore leader globale di tecnologia per il trasporto aereo, ha annunciato oggi l'acquisizione di CCM, esperto e leader mondiale nella progettazione, produzione e creazione di interni aeroportuali, con sede a Truccazzano (Milano). Questa operazione strategica mira a ridefinire il funzionamento degli aeroporti fondendo perfettamente tecnologia e design degli interni per creare spazi pronti per il futuro.

CCM è sinonimo di design italiano di alta qualità famoso in tutto il mondo nello spazio aeroportuale. Collabora con architetti e designer di spicco per creare esperienze di viaggio efficienti, funzionali, memorabili ed eleganti.

"Non si tratta solo di espandere gli aeroporti," ha dichiarato David Lavorel, CEO di SITA. "Si tratta di reimmaginarli. Con la profonda esperienza di CCM nel design e nell'esecuzione, stiamo trasformando gli aeroporti per massimizzare la loro impronta esistente, ottimizzare il flusso dei passeggeri e creare ambienti aeroportuali più intelligenti, flessibili e preziosi in grado di evolvere con le esigenze mutevoli del settore."

In qualità di leader nella tecnologia per la gestione dei passeggeri, SITA è all'avanguardia nel ripensare l'uso dello spazio aeroportuale in modo più efficiente. La trasformazione del settore richiede un nuovo approccio, in cui i banchi check-in tradizionali vengono sostituiti con design innovativi che rispecchiano le moderne abitudini di viaggio.

"Costruire ambienti efficienti e abilitati dalla tecnologia è cruciale per il futuro dei viaggi. Gli aeroporti non sono solo punti di transito; segnano un momento nel viaggio, indipendentemente dalla destinazione. Integrando la nostra esperienza, diamo vita agli aeroporti del futuro, un'architettura costruita su soluzioni tecnologiche e guidata dall'efficienza per migliorare l'esperienza complessiva di viaggio dei passeggeri e le operazioni del personale aeroportuale" ha continuato David Lavorel.

L'acquisizione di CCM aggiunge alla tecnologia esistente di SITA preziosi elementi in tema di design e consulenza per clienti, rafforzando il suo impegno a guidare il futuro dei viaggi aerei.

Sergio Colella, Presidente, Europa di SITA, ha aggiunto: "Il mercato ha bisogno di un cambiamento fondamentale, dove tecnologia e design lavorano insieme per rendere gli aeroporti più intelligenti nell'uso dello spazio per maggiore capacità e con flessibilità per supportare la prossima generazione di viaggi. Ecco perché stiamo accogliendo CCM nella famiglia SITA. Combinando la nostra tecnologia ed esperienza nelle operazioni aeroportuali con la loro profonda comprensione del design e dell'ottimizzazione degli spazi, stiamo portando sul mercato una capacità unica di 'technology by design' e integrazione end-to-end dal design alle operazioni, tutto in armonia sin dalla concezione dell'idea."

Per 35 anni sotto la gestione della famiglia Marinoni, CCM ha lavorato su più di 300 aeroporti in tutto il mondo, progettando e consegnando spazi terminal che bilanciano efficienza, flessibilità ed esperienza dei passeggeri. Ora, con l'esperienza di SITA nella gestione dei passeggeri, dei bagagli e nelle operazioni aeroportuali guidate dall'IA, questa acquisizione aiuterà i clienti aeroportuali a integrare tecnologia e design come soluzione unica, qualcosa che non era disponibile fino ad ora.

Secondo il rapporto SITA 2024 Air Transport IT Insights, il 63% degli aeroporti sta dando priorità al self-service, biometria, app su cellulare e la spesa in nuove tecnologie è aumentata a 8,9 miliardi di dollari mentre gli aeroporti si concentrano su automazione, IA e digitalizzazione. Ma questi investimenti potranno avere il loro pieno impatto solo se gli aeroporti sono fisicamente progettati per supportarli. La tecnologia da sola non può risolvere il tema della congestione, ma ha bisogno di layout più intelligenti, movimento fluidi e senza attriti e un'infrastruttura che evolva con essa.

Monica Oberti è stata nominata CEO ad interim di CCM, mettendo a disposizione la sua decennale esperienza maturata nel rimodellare e riproporre spazi su larga scala a livello globale all'interno di CCM. La dottoressa Oberti è membro della famiglia Marinoni, fondatrice di CCM.

"Per troppo tempo, gli aeroporti hanno dovuto scegliere tra efficienza ed esperienza dei passeggeri. Ora, non devono più farlo. Unendo le forze con SITA, possiamo finalmente unire il meglio di entrambi i mondi: tecnologia smart, design intelligente e produzione di qualità. Insieme, non stiamo solo migliorando gli aeroporti, li stiamo rimodellando per il futuro," ha dichiarato Monica Oberti, CEO ad interim di CCM.

SITA e CCM si stanno muovendo rapidamente per integrare la loro esperienza, garantendo che i clienti esistenti non subiscano interruzioni nel servizio, mentre aprono nuove opportunità per ottimizzare i loro ambienti aeroportuali. L'industria dell'aviazione si sta evolvendo a un ritmo senza precedenti, e gli aeroporti hanno bisogno di soluzioni che non solo li aiutino a mettersi al passo, ma permettano loro di andare avanti.

SITA – Società Internazionale Telecomunicazioni Aeronautiche

SITA è il fornitore di tecnologie IT del settore del trasporto aereo e fornisce soluzioni per compagnie aeree, aeroporti, aerei e governi. La nostra tecnologia consente viaggi aerei più fluidi, sicuri e sostenibili.

Con circa 2.500 clienti, le soluzioni di SITA favoriscono l'efficienza operativa in più di 1.000 aeroporti, mentre mantengono la promessa dell'aereo connesso per i clienti di oltre 18.000 velivoli a livello globale. SITA fornisce anche soluzioni tecnologiche che aiutano più di 70 governi a trovare un equilibrio tra sicurezza delle frontiere e viaggi senza interruzioni. La sua rete di comunicazione collega ogni angolo del mondo e SITA gestisce il 45% degli scambi di dati della comunità del trasporto aereo.

Nel 2023, l'iniziativa Science Based Targets (SBTi) ha approvato gli obiettivi di riduzione delle emissioni di SITA a breve e lungo termine. Questi obiettivi basati sulla scienza sono fondamentali per guidare le azioni dell'azienda in materia di clima, al fine di ridurre efficacemente le emissioni di gas serra. SITA sta inoltre sviluppando soluzioni per aiutare il settore dell'aviazione a raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio, tra cui la riduzione del consumo di carburante e una maggiore efficienza operativa.

Nel 2024, SITA ha acquisito Materna IPS, leader nella gestione dei passeggeri, per creare il portafoglio passeggeri più potente al mondo per gli aeroporti e i viaggi digitali. SITA ha poi acquisito ASISTIM, per offrire un servizio completo di gestione del centro di controllo delle operazioni di volo delle compagnie aeree. L'azienda ha anche lanciato SmartSea per dare al settore marittimo l'accesso alla stessa tecnologia avanzata che sta trasformando il trasporto aereo. Il lancio fa parte della crescita di SITA nel settore delle crociere e delle ferrovie, nonché della mobilità aerea urbana, come Vertiports.

SITA è al 100% di proprietà dell'industria e guidata dalle sue esigenze. È una delle aziende più diversificate a livello internazionale e fornisce servizi in oltre 200 Paesi e territori.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.sita.aero

CCM

Fondata nel 1981 a Bergamo, Italia, CCM è specializzata nella progettazione, produzione e installazione di Prodotti per Interni e Sistemi IT per Aeroporti, Hotel, Centri Commerciali, Negozi/Retail, Stazioni della Metropolitana, Stazioni Ferroviarie e Terminal dei Traghetti. CCM ha investito molto nella costruzione della sua capacità produttiva negli ultimi 40 anni per soddisfare le crescenti richieste di beni personalizzati. La nostra capacità di Progettare e Costruire principalmente in Metallo, Legno e Krion consente a CCM di soddisfare la crescente domanda di mobili di alta qualità. CCM ha la competenza e le capacità per adempiere alla sua missione di rimanere un leader nel campo della Progettazione e Costruzione di Interni a Concetto Totale.

