Škoda Elroq debutta da Maldarizzi Automotive: il SUV 100% elettrico che segna una nuova era della mobilità

Lecce, 24 marzo 2025. Un nuovo capitolo si apre nel mondo dell’automotive: il futuro della mobilità sostenibile prende forma con Škoda Elroq, il primo SUV completamente elettrico della casa boema, presentato in anteprima da Maldarizzi Automotive nello showroom di Lecce, in viale Portogallo 16.

L’evento dedicato al lancio, organizzato in formula porte aperte, ha richiamato clienti e appassionati del brand, offrendo la possibilità di scoprire da vicino un modello destinato a ridefinire gli standard dell’e-mobility: tecnologia all’avanguardia, design distintivo e zero emissioni per un’auto che coniuga innovazione e accessibilità.

Design audace e visione contemporanea: Elroq parla il linguaggio “Modern Solid”

Con Elroq, Škoda inaugura una nuova filosofia stilistica: Modern Solid, un mix armonioso di solidità, raffinatezza e identità contemporanea. Il logo frontale lascia spazio al lettering "Škoda", in un’estetica minimalista e potente. Linee scolpite, paraurti robusti, fari LED Matrix e un look grintoso conferiscono al SUV un carattere deciso e immediatamente riconoscibile.

All’interno, Elroq punta su spazio, comfort e funzionalità intelligente. Le cinque Design Selection e i numerosi vani portaoggetti ottimizzano ogni centimetro disponibile, mentre il bagagliaio da 470 litri assicura grande versatilità per la vita di tutti i giorni.

Tecnologia intuitiva e comfort premium

Elroq è progettato per offrire un’esperienza di guida fluida, connessa e coinvolgente. Il Digital Cockpit da 5”, il sistema infotainment con assistente vocale Laura e la compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay rendono ogni interazione semplice e immediata.

Il comfort è esaltato da dotazioni di fascia alta: climatizzazione Climatronic, isolamento acustico avanzato e impianto audio Canton da 675 W con 12 altoparlanti e subwoofer. A completare l’esperienza, un sistema di illuminazione ambientale con cinque scenari preimpostati, per creare l’atmosfera ideale in ogni momento.

Tre varianti per una guida su misura

Elroq è disponibile in tre configurazioni: Elroq 50, Elroq 60 e il top di gamma Elroq 85, con un’autonomia che raggiunge i 580 km nel ciclo WLTP. Grazie alla ricarica ultrarapida, è possibile passare dal 10% all’80% di batteria in meno di 28 minuti, garantendo libertà di movimento e massima efficienza.

Entro fine anno sarà lanciata anche la versione Elroq 85x, con trazione integrale e una potenza di 299 CV, pensata per chi cerca prestazioni elevate senza rinunciare alla sostenibilità.

“Elroq rappresenta una delle rivoluzioni più significative per il marchio Škoda. Siamo fieri di essere tra i primi a presentarla nel cuore del Salento e di proporla ai nostri clienti con un prezzo di lancio particolarmente competitivo. Con un’autonomia fino a 580 km e un sistema di ricarica ultrarapida, Elroq è pronta a ridefinire il concetto di mobilità quotidiana” – ha dichiarato Maria Luisa Vangi, Brand Manager Škoda per Maldarizzi Automotive.

Per scoprire tutte le caratteristiche di Škoda Elroq e prenotare un test drive, è possibile visitare lo showroom di Lecce in viale Portogallo 16 o consultare il sito maldarizzi.com.

Contatti: maldarizzi.com