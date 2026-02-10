Sky Labs lancia 'CART ON', la prima soluzione indossabile al mondo per il monitoraggio della pressione sanguigna tramite anello destinata ai reparti ospedalieri

- Creazione di una gamma di dispositivi per il monitoraggio della pressione sanguigna che si adatti a ogni ambiente, dalla vita quotidiana ai reparti ospedalieri

SEOUL, Corea del Sud, 10 febbraio 2026/PRNewswire/ -- Sky Labs (CEO Jack Byunghwan Lee) ha annunciato il 10 di aver lanciato 'CART ON', la prima soluzione al mondo per il monitoraggio della pressione sanguigna specifica per reparto che utilizza un misuratore di pressione sanguigna ad anello per misurare e gestire automaticamente i dati della pressione sanguigna dei pazienti ricoverati.

Con il lancio di CART ON, l'ambito di attività di Sky Labs si è ampliato al di là dei confini dei mercati ambulatoriali e di consumo esistenti, estendendosi al campo del monitoraggio dei reparti di degenza. Con l'aggiunta della soluzione specifica per reparti ai dispositivi medici certificati ('CART BP pro' per uso clinico ambulatoriale e 'CART BP' per i consumatori generici), è stata completata una gamma che copre tutte le fasi in cui è richiesta la misurazione della pressione sanguigna, dalla vita quotidiana ai reparti ospedalieri.

La soluzione CART ON è ottimizzata per migliorare la praticità in ambito medico semplificando le complesse procedure di misurazione. Quando il personale medico prescrive un monitor ad anello anziché un dispositivo convenzionale a bracciale per i pazienti che necessitano di monitoraggio ambulatoriale della pressione arteriosa (ABPM) 24 ore su 24, il sensore di fotopletismografia (PPG) integrato nel dispositivo misura automaticamente la pressione arteriosa del paziente e raccoglie i dati rilevanti.

I dati raccolti vengono collegati alla piattaforma di monitoraggio dei pazienti ricoverati di Seers Technology, 'thynC', e vengono automaticamente trasmessi e registrati nella dashboard della postazione infermieristica e nel sistema di cartella clinica elettronica (EMR) dell'ospedale. Attualmente, Daewoong Pharmaceutical, un'azienda farmaceutica sudcoreana, detiene i diritti esclusivi di vendita nazionale per questa soluzione e prevede di fornirla alle reti di distribuzione ospedaliera in tutto il Paese.

Sky Labs ha garantito un'affidabilità tecnica e clinica di livello globale conducendo studi clinici comparativi con metodi standard esistenti, tra cui l'auscultazione, il monitoraggio ambulatoriale della pressione arteriosa (ABPM) con bracciale nelle 24 ore e la linea arteriosa invasiva (A-line), per dimostrare la validità clinica del misuratore di pressione arteriosa ad anello applicato a CART ON. In particolare, attraverso prove comparative con A-line, considerata il "Gold-Standard" per la misurazione della pressione sanguigna, l'azienda ha dimostrato che è possibile un monitoraggio preciso anche in situazioni con fluttuazioni elevate della pressione sanguigna.

Si prevede che l'introduzione della soluzione migliorerà ulteriormente l'efficienza lavorativa del personale medico nei reparti. In termini di assistenza infermieristica, riduce i potenziali errori che possono verificarsi durante l'inserimento manuale e semplifica le attività di registrazione e segnalazione, aiutando gli infermieri a concentrarsi sui loro compiti professionali principali, come la gestione dei farmaci e dei fluidi. I medici, a loro volta, possono migliorare l'accuratezza della diagnosi e l'appropriatezza delle prescrizioni dei farmaci sulla base di dati oggettivi misurati periodicamente.

Si prevede che anche il disagio fisico sperimentato dai pazienti migliorerà. Non essendoci pressione dovuta al serraggio del braccio né rumore meccanico, è possibile ridurre al minimo i problemi di disturbi del sonno causati dai tradizionali misuratori di pressione sanguigna a bracciale. Inoltre, la misurazione è possibile senza alcuna restrizione specifica anche quando il paziente è in movimento o attivo all'interno dell'ospedale, consentendo una facile raccolta di dati sulle fluttuazioni della pressione sanguigna nelle 24 ore.

Jack Byunghwan Lee, CEO di Sky Labs, ha dichiarato: "CART ON è una soluzione che migliora l'efficienza della gestione dei pazienti ipertesi nei reparti grazie a una tecnologia clinicamente comprovata". Ha poi aggiunto: "Continueremo a sviluppare tecnologie di monitoraggio dei segnali vitali, tra cui la pressione sanguigna, per contribuire alla creazione di un ambiente di reparto intelligente che migliori contemporaneamente l'efficienza lavorativa del personale medico e la comodità dei pazienti".

Fondata a settembre 2015, Sky Labs è un'azienda sanitaria che sviluppa e gestisce "CART", un dispositivo medico ad anello e una piattaforma per il monitoraggio dei pazienti affetti da malattie croniche. Da quando, nel 2020, è stato sviluppato il primo CART per il monitoraggio della fibrillazione atriale utilizzando segnali cardiaci provenienti da sensori ottici, l'azienda ha ampliato le sue capacità. Nel 2023, Sky Labs ha ricevuto l'approvazione come dispositivo medico per "CART BP pro", un monitor ad anello progettato per la misurazione della pressione sanguigna nelle 24 ore. Nel 2024, CART BP pro è stato riconosciuto dall'Health Insurance Review and Assessment Service (HIRA) nell'ambito della procedura medica esistente di "monitoraggio ambulatoriale della pressione arteriosa 24 ore su 24" (codice di rimborso "E6547") e attualmente viene prescritto in ospedali e cliniche in tutta la Corea. Inoltre, a settembre 2025, l'azienda ha lanciato "CART BP", un misuratore di pressione sanguigna ad anello di fascia consumer, disponibile tramite il suo negozio online ufficiale e vari altri canali online.

