Sliding Systems assume un nuovo responsabile tecnico commerciale negli Stati Uniti

Ross Roark proviene da Rollon e si unisce all'azienda per rafforzare ulteriormente la continua espansione di Sliding Systems negli USA e la crescita di successo del gruppo leader Sliding Systems. Ross è uno tecnico commerciale apprezzato nei settori dell'automazione e della costruzione di macchine negli Stati Uniti.

DETROIT, 8 maggio 2025 /PRNewswire/ -- Ross si unisce all'azienda dopo la sua ultima esperienza a Rollon, e vanta molti anni di attività nel settore meccanico, della fabbricazione industriale e dell'automazione.

Ross rafforzerà il team di vendita statunitense di Sliding Systems, fornendo agli ingegneri progettisti a contatto on i clienti assistenza tecnica nella scelta della soluzione giusta nella vasta gamma di prodotti e sistemi di precisione a loro disposizione.

Grazie alla gamma di prodotti di altissimo livello di Sliding Systems, ai prezzi accessibili e ai tempi di consegna rapidi, Ross sarà in grado di supportare molti più OEM e utenti finali nella definizione delle specifiche e nell'integrazione efficiente di guide telescopiche per cassetti, sistemi di movimento lineare e attuatori nelle progettazioni e nelle realizzazioni dei loro prodotti.

La nomina di Ross è in linea con l'approccio di Sliding Systems, che mira a offrire ai clienti i vantaggi in termini di tempo, tecnici e economici derivanti da una relazione diretta. Il team di esperti tecnici commerciali di prima linea è competente, formato e qualificato e interagisce direttamente con la produzione, anziché attraverso diversi livelli di rivenditori o reparti. In tal modo forniamo ai clienti la soluzione giusta, nel più breve tempo possibile e al costo più basso.

Eduard Sparkes, CEO di Sliding Systems Group, ha affermato:

"Sono lieto di annunciare l'entusiasmante ingresso di Ross Roark nel nostro team globale di esperti di Sliding Systems, che si unirà a noi per sviluppare ulteriormente le nostre vendite in crescita e consolidare la presenza locale negli Stati Uniti, come parte del nostro piano per affermarci come produttore statunitense completamente integrato in molti dei nostri principali gruppi di prodotti."

Sliding Systems è un produttore e distributore globale di sistemi industriali di scorrimento telescopico e di movimento lineare. Con stabilimenti di produzione e uffici vendita leader nel settore presenti in tutto il mondo, i suoi tecnici commerciali sono considerati esperti in sistemi di guide telescopiche, sistemi di movimento lineare e attuatori compatti. Sliding Systems fornisce servizi in numerosi settori applicativi, tra cui aerospaziale, di architettura, automazione, bioscienze, autopompe, produzione industriale, costruzione di macchinari, nautica, medicina, difesa militare (aerea, marittima e terrestre), robotica, veicoli speciali, stoccaggio e costruzione di treni.

