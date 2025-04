SmallRig Awards annuncia la giuria finale, presieduta dalla regista premio Oscar Ruby Yang, che sceglierà i vincitori tra oltre 3.800 candidature provenienti da 120 Paesi.

LOS ANGELES, 23 aprile 2025 /PRNewswire/ -- È stata annunciata la giuria finale per gli SmallRig Awards 2025, presieduta dalla regista premio Oscar Ruby Yang (The Blood of Yingzhon District). Insieme a lei nella giuria siederanno:

Uli Gaulke – Regista di documentari pluripremiato residente a Berlino.

Gu Tao – Pluripremiato fotografo e regista indipendente cinese di documentari, di origine manciù.

You Xiaogang – Produttore veterano e regista pluripremiato in Cina.

"Il cinema è potente! I film hanno la capacità trasformativa di coltivare empatia e creare connessioni a un livello profondamente umano. La nostra giuria cerca storie avvincenti che non solo mettano in luce questioni critiche, ma ispirino anche un cambiamento significativo", ha affermato Ruby Yang, presidente della giuria degli SmallRig Awards.

Nel dicembre 2024, gli SmallRig Awards hanno anche lanciato la loro serie Global Filmmaker Talk con un'anteprima di Grand Tour di Miguel Gomes, co-presentato dalla serie di proiezioni di Los Angeles Acropolis Cinema. L'evento ha visto un'interessante conversazione tra il regista Miguel Gomes e il fondatore di Acropolis, Jordan Cronk, durante la quale hanno esplorato le innovative tecniche di non fiction e gli strumenti narrativi dinamici utilizzati da Gomes nel film.

"Gli SmallRig Awards sono rivolti a registi con una coscienza sociale", afferma il fondatore di SmallRig, Zhou Yang. "Crediamo che le immagini siano molto potenti. Permettono di far vedere persone, comportamenti e momenti importanti". Continua: "Sebbene supportiamo film che invitano ad agire su questioni globali e mirano a creare un cambiamento positivo, il nostro obiettivo è affrontare le questioni in modo costruttivo piuttosto che adottare un approccio critico o attivista".

Lanciati nel 2024 da SmallRig, nota per i suoi impianti cinematografici convenienti, compatti e versatili, gli SmallRig Awards sono pensati per scoprire film e video di impatto che affrontano problematiche sociali globali. I vincitori riceveranno importanti premi in denaro e l'opportunità di ottenere il sostegno finanziario di SmallRig per progetti futuri.

I partecipanti si contenderanno 22 premi, con premi in denaro che vanno da $ 800 a $ 12.000. La giuria ha completato la visione di tutte le candidature presentate. Per maggiori informazioni su candidature, annunci di premi e ulteriori aggiornamenti, visitare: https://www.smallrig.com/activity/SmallRigAwards

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2662676/image1.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2662677/image2.jpg

