Smart City Expo 2025 esorta le città a diventare motori del cambiamento nella sua maggior edizione di sempre

BARCELLONA, Spagna, 4 luglio 2025 /PRNewswire/ -- Lo Smart City Expo World Congress (SCEWC), il principale evento internazionale dedicato alle città e alle soluzioni urbane intelligenti organizzato dalla Fira de Barcelona, terrà nel 2025 la sua edizione più grande di sempre. Dal 4 al 6 novembre, con il tema "Il tempo delle città", la fiera e il congresso richiameranno 1.000 espositori, 25.000 partecipanti e amplieranno la loro superficie espositiva per battere il record dell'ultima edizione.

L'evento, che si terrà presso la sede Gran Via della Fira, si concentrerà sulle strategie per trasformare le metropoli attuali in spazi più sostenibili, efficienti e vivibili. L'intelligenza artificiale (AI) avrà un ruolo centrale in quanto risorsa essenziale in grado di accelerare la necessaria spinta propulsiva verso città più efficienti e sostenibili. La nuova area "Città abilitate dall'AI" presenterà esempi di come questa tecnologia possa migliorare e accelerare i progetti di trasformazione urbana.

Lo spazio espositivo riunirà aziende da tutto il mondo che presenteranno le soluzioni più recenti, tra cui Axis Communications, Bentley, Dahua Technology, Dassault Systèmes, Dell, Deloitte, iotsquared, Microsoft, Nvidia, Spie, Urbaser e Veolia. L'evento ospiterà anche numerosi padiglioni nazionali, tra cui Argentina, Francia, Germania, Italia, Giappone, Repubblica Ceca, Repubblica di Corea, Messico, Paesi Bassi, Paesi nordici, Regno Unito e Stati Uniti.

La capitale della conoscenza urbana

Lo SCEWC riunirà oltre 600 relatori ed esperti internazionali in un congresso strutturato attorno a otto filoni principali: Tecnologie abilitanti, Energia e ambiente, Mobilità, Governance ed economia, Vita e inclusione, Infrastrutture ed edilizia ed Economia blu.

Tra i relatori confermati ci sono Nikki Greenberg, CEO di Real Estate of the future e futurista e consulente strategico di fama mondiale; e Kate O'Neill, fondatrice e CEO di KO Insights, rinomato innovatore digitale impegnato nel miglioramento delle esperienze umane attraverso interazioni basate sui dati e sull'AI.

Il polo globale dell'innovazione

Lo SCEWC rafforzerà il suo ruolo di polo globale dell'innovazione urbana ospitando nuovamente il Tomorrow.Mobility World Congress, organizzato da Fira de Barcelona e EIT Urban Mobility e finalizzato allo sviluppo di un nuovo paradigma di mobilità urbana sostenibile; e la terza edizione di Tomorrow Building, incentrato sull'edilizia innovativa, e Tomorrow.Blue Economy, finalizzato a sfruttare appieno il potenziale delle risorse oceaniche per una crescita economica sostenibile. Per completare questa offerta impareggiabile, SCEWC ospiterà la quarta edizione del Barcelona Deep Tech Summit, un evento organizzato da Barcelona Activa incentrato sull'imprenditorialità scientifica e tecnologica e sugli spin-off universitari.

