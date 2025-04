Smartee accelera la globalizzazione con la tecnologia GS in Spagna

SALAMANCA, Spagna, 2 aprile 2025 /PRNewswire/ -- In occasione del 10° Congresso internazionale sull'ortodonzia con allineatori, Smartee Denti-Technology (di seguito "Smartee") ha rafforzato la propria leadership globale dell'innovazione ortodontica presentando la sua tecnologia di riposizionamento mandibolare GS a oltre 1.000 partecipanti. In quanto uno dei mercati in più rapida crescita in Europa per gli allineatori trasparenti, la crescente domanda di soluzioni ortodontiche avanzate in Spagna è in linea con gli investimenti strategici di Smartee in competenze e infrastrutture localizzate, tra cui il suo polo produttivo di Madrid, che ora funge da trampolino di lancio essenziale per l'espansione paneuropea dell'azienda.

Presentazione in evidenza: Risoluzione di casi complessi con precisione

Il Prof. Gang Shen, responsabile scientifico del dipartimento di ricerca e sviluppo di Smartee, è stato invitato dal congresso a presentare la relazione principale. Il suo discorso sulla terapia di riposizionamento mandibolare in avanti per correggere la grave malocclusione di classe II negli adulti causata dalla retrusione mandibolare ha affascinato il pubblico. Integrando 30 anni di ricerca clinica con strategie attuabili, il prof. Shen ha dimostrato come la tecnologia di riposizionamento mandibolare è in grado di affrontare sfide come la retrusione mandibolare. Il suo discorso ha evidenziato l'impegno di Smartee nel risolvere le sfide del mondo reale, ottenendo il plauso degli ortodontisti desiderosi di integrare queste innovazioni nelle loro procedure.

Gli specialisti locali spagnoli sono sostenitori della tecnologia GS

La Spagna, mercato europeo chiave per Smartee, ha presentato storie di successo locali. Durante il congresso, alcuni ortodontisti spagnoli, tra cui il dott. Vincent M. Torres Celda, hanno presentato i risultati delle loro ricerche sui progressi clinici della tecnologia GS di Smartee. Il dott. Vincent ha sottolineato l'efficacia della tecnologia nel trattamento di un'ampia gamma di malocclusioni e ha elogiato Smartee per aver offerto soluzioni personalizzate che consentono agli ortodontisti di trattare casi complessi con precisione ed efficienza. Questo scambio di opinioni ha ribadito il potenziale delle innovazioni di Smartee per il progresso dell'ortodonzia su scala globale.

Masterclass su GS per il rafforzamento delle competenze

Il 22 marzo, Smartee ha organizzato il seminario internazionale sulla tecnologia GS, durante il quale il prof. Shen e il dott. Jianyu Jiang hanno tenuto una masterclass in presenza di oltre 100 ortodontisti. Nel corso del workshop immersivo della durata di cinque ore, i partecipanti hanno acquisito conoscenze pratiche sul riposizionamento mandibolare, dai principi fondamentali all'applicazione clinica. L'evento non ha solo creato occasioni di formazione, ma ha anche promosso una rete di collaborazione, posizionando Smartee come un polo di eccellenza in campo ortodontico.

Le storie di successo locali alimentano la fiducia globale

La dott.ssa Carmen Pérez e la dott.ssa María del Pilar, ortodontiste in Spagna, hanno condiviso i risultati clinici su base biennale ottenuti utilizzando la tecnologia GS, sottolineandone l'efficacia e la facilità di integrazione. La dott.ssa Pérez ha espresso il suo apprezzamento per la collaborazione con Smartee, sottolineando l'opportunità di scambiare conoscenze con il prof. Shen e con ortodontisti provenienti da tutto il mondo. Le testimonianze dei medici locali hanno evidenziato il rapporto simbiotico tra il marchio e gli esperti locali, generando fiducia nei nuovi mercati.

Il centro di produzione a Madrid: una porta d'accesso all'Europa

La presenza globale di Smartee si estende ora in 57 paesi e il suo stabilimento di produzione a Madrid, inaugurato nel 2024, accelererà la crescita europea. Questo polo strategico consente una produzione localizzata, un servizio più rapido e soluzioni personalizzate, fattori chiave alla base della crescita del mercato nel 2025. Dando priorità alle partnership e alle infrastrutture regionali, Smartee consolida il suo ruolo di leader nella democratizzazione dell'assistenza ortodontica avanzata in tutto il mondo.

