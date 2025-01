SNAI – Champions League: Inter, Milan e Juve prenotano una vittoria. A 4,25 il colpo dell’Atalanta a Barcellona

Mercoledì si gioca l’ultima giornata che deciderà i piazzamenti in vista della fase a eliminazione diretta. Inzaghi a 1,57 con il Monaco, Conceiçao a 1,50 a Zagabria, Motta a 2,15 in casa contro il Benfica Milano, 28 gennaio – Una serata in cui può succedere di tutto. Mercoledì si gioca l’ultima giornata della prima fase di Champions League, quella che deciderà i piazzamenti in vista di quella a eliminazione diretta. Inter, Milan e Atalanta a 90 minuti dal termine sono tra le prime otto e puntano a un posto negli ottavi, stesso obiettivo della Juventus che però è più attardata in classifica. Il Bologna, che va in casa dello Sporting Lisbona («2» a 6,50) è l’unica italiana già eliminata.

Le milanesi Inter e Milan, dopo le prime sette giornate, sono le italiane messe meglio in Champions: nerazzurri terzi con l’Arsenal, rossoneri quinti con l’Atletico Madrid. Le quote Snai ipotizzano un’altra vittoria sia per Simone Inzaghi che per Sergio Conceiçao. A San Siro arriva il Monaco, con l’Inter favorita a 1,57; se il pareggio paga quattro volte la posta, il successo dei francesi sale a 5,25. Solita coppia Lautaro Martinez-Thuram in cima al tabellone dei marcatori più probabili: sia l’argentino che il francese partono a 2,25. Il Milan va invece a Zagabria per affrontare la Dinamo con quote simili rispetto a Inter-Monaco: segno «2» a 1,50, pareggio a 4,75, vittoria croata a 5,25. Differente invece, la lavagna per gli esiti legati al numero dei gol: se per Inter-Monaco si fanno preferire Over e Goal (entrambi a 1,60), per Dinamo Zagabria-Milan l’Under a 1,67 ha una quota più bassa dell’Over a 2,00, con il Goal a 1,50 anche in questo caso preferito al No Goal al 2,45. Tanti i milanisti sotto il 3,00 nella lavagna dei marcatori: Morata a 2,25, Abraham a 2,50, Okafor e Leao a 2,75.

Juve e Atalanta L’impegno più complicato del mercoledì è indubbiamente quello dell’Atalanta, che senza Lookman giocherà sul campo del Barcellona, prima inseguitrice del Liverpool, unica squadra a punteggio pieno. L’impresa dei nerazzurri di Gasperini ha la stessa quota del pareggio (4,25), con la vittoria dei blaugrana che si abbassa invece a 1,70. Quasi scontato il Goal (1,32), con l’ipotesi che almeno una delle due squadre possa rimanere a secco di reti addirittura a 3,10. Se l’Atalanta con una sconfitta rimarrebbe probabilmente fuori dalle prime otto e sarebbe quindi costretta a giocare il playoff, la Juventus impegnata allo Stadium contro il Benfica può fare il tragitto opposto e saltare un turno: le quote Snai sono a favore dei bianconeri, con la vittoria a 2,15. Pareggio e colpo del Benfica pagano invece 3,20 e 3,40. Vlahovic, nonostante l’astinenza da gol, resta il giocatore della Juventus con la quota più bassa per andare a segno, 2,50.

Ufficio stampa Snaitech E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it Cell: 348.4963434