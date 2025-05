SNAI – Coppa Italia: Milan avanti sul Bologna Conceiçao ok nei 90’ a 2,55, Italiano risponde a 2,90

Mercoledì sera all’Olimpico rossoblù (formalmente in casa) e rossoneri si giocano il trofeo. A 3,20 il pareggio che porterebbe le squadre ai supplementari Milano, 13 maggio – L’ultimo atto della Coppa Italia si gioca mercoledì sera all’Olimpico. A contendersi il trofeo saranno il Bologna e il Milan: se i rossoneri sognano un bis dopo la Supercoppa conquistata a inizio 2025, i rossoblù non vincono la Coppa Italia addirittura dal 1974. Una partita in equilibrio, almeno nelle quote Snai: il segno «2», con il Milan che formalmente sarà la seconda squadra nominata, si gioca a 2,55. Il trionfo della squadra di Italiano nei tempi regolamentari, invece, vale 2,90, con il pareggio che porterebbe invece le due finaliste ai supplementari a 3,20. Almeno nelle previsioni sembra una partita bloccata, con l’Under a 1,67 che si fa preferire all’Over a 2,10. Più equilibrio, invece, tra Goal (1,80) e No Goal (1,90).

Marcatori Castro, Dallinga e Orsolini, tutti a 3,00, sono i marcatori più probabili per il club emiliano; il Milan risponde invece con Santiago Jimenez a 2,75, seguito da Abraham, Pulisic e Jovic a 3,50. L’1-1 è il risultato esatto più probabile, sempre considerando solo i 90’ regolamentari, a 6,00. Seguono lo 0-1 a 8,00, l’1-0 e lo 0-0 a 8,75. Il 3-1 per il Milan (in questo caso 1-3), risultato con cui si è chiuso l’antipasto di venerdì scorso in campionato, paga invece 25 volte la posta.

Testa a testa Comprendendo anche i supplementari e gli eventuali rigori, invece, la coppa nelle mani del Milan si gioca a 1,80, con il Bologna a 2,00. Quote che ovviamente si impennano per quello che riguarda le modalità della vittoria: trionfo Milan ai supplementari a 8,50, Bologna ok al 120’ a 9,25. Poi i rigori, col Milan anche qui in leggero vantaggio (8,25 i rossoneri, 8,50 i rossoblù).

