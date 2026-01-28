SNAI – Europa League: Roma ad Atene per evitare i playoff. Giallorossi ok a 1,83, pareggio a 3,50. Bologna in Serbia

La squadra di Gasperini in casa del Panathinaikos per chiudere tra le prime otto; rossoblù in campo neutro contro il Backa Topola, tre punti per Italiano a 1,50

Milano, 28 gennaio – Non solo la Champions League, in 90 minuti si decidono anche i destini dell’Europa League. Giovedì si gioca l’ultima giornata della fase campionato, con Roma e Bologna che aspettano di conoscere il loro destino: entrambe sono sicure di proseguire la loro avventura, ma i giallorossi vorrebbero evitare i playoff cercando di qualificarsi direttamente agli ottavi di finale. La squadra di Gasperini, dopo il pareggio in campionato contro il Milan, vola ad Atene ad affrontare il Panathinaikos, e lo fa con i favori delle quote Snai, che vedono il segno «2» in pole a 1,83, con il pareggio a 3,50 e il successo dei greci a 4,50, in una partita dove l’Under a 1,70 ha un’offerta più bassa rispetto all’Over a 2,05 e dove Goal e No Goal viaggiano rispettivamente a 1,85 e 1,80. Dybala a 2,80 è il marcatore più probabile, ma occhio a 2,90 al giovanissimo Arena, già a segno in Coppa Italia contro il Torino.

Bologna in Serbia La prima fase di Europa League del Bologna si chiuderà invece sul neutro di Backa Topola: in Serbia, la squadra di Italiano affronta gli israeliani del Maccabi Tel Aviv, cercando tre punti per piazzarsi nel miglior modo possibile in vista della fase a eliminazione diretta. La squadra di Italiano ha vinto una sola partita dopo la sconfitta in finale di Supercoppa contro il Napoli: il ritorno al successo paga 1,50, con il pareggio a 4,40 e l’«1» del Maccabi a 6,00. A differenza di Panathinaikos-Roma, qui prevale l’Over a 1,65 (Under a 2,10), con il Goal a 1,75. Orsolini (2,20), Castro (2,40) e Dallinga (2,65) formano sempre il podio dei principali indiziati per un gol.

