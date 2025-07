SNAI – Formula 1: anche in Ungheria è Piastri contro Norris Verstappen ci prova, Leclerc parte a 8,50

Milano, 31 luglio – Sono sempre le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris a guidare la lavagna di ogni Gran Premio di questa stagione. Anche per la gara in programma domenica in Ungheria, l’australiano e il britannico viaggiano appaiati a 2,50: un dominio, quello sul tabellone delle quote Snai, che si riflette anche in pista, con Max Verstappen ancora una volta unico antagonista, a 5,50. Il terzo posto ottenuto una settimana fa in Belgio ha restituito comunque ottimismo in casa Ferrari, che in settimana ha registrato anche il rinnovo del team principal Fred Vasseur: la prima vittoria stagionale di Charles Leclerc vale 8,50 volte la posta, mentre l’altra Rossa di Lewis Hamilton resta attardata e si gioca a 15, come Russell. Logicamente più basse le quote per un piazzamento sul podio, più alla portata delle Ferrari: Leclerc tra i primi tre a 2,25, Hamilton a 3,00, mentre entrambe le monoposto di Maranello sono offerte a 7,50.

Qualifiche Norris e Piastri partono alla stessa quota sia nella lavagna per la gara che in quella per le qualifiche: anche in questo caso, come per la gara, la pole di Lando e Oscar vale 2,50, con Verstappen a 5,50 e Leclerc che per la corsa al primo posto nella griglia di partenza scende da 8,50 a 6,50.

Antepost La vittoria di Piastri a Spa ha leggermente modificato le quote antepost per il trionfo finale: l’australiano, rispetto a una settimana fa, scende da 1,65 a 1,50, con Norris che sale invece da 2,25 a 2,50. Crolla Verstappen, da 15 a 25 in sette giorni.

