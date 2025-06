SNAI – Formula 1: in Austria solito duello Piastri-Norris Verstappen in casa a 4,00, Russell-bis a 7,50, Leclerc a 12

Sul circuito della Red Bull, l’olandese cerca la terza vittoria stagionale in un Gran Premio che vede ancora davanti le due McLaren a 2,75 e 3,50. La Ferrari del monegasco precede quella di Hamilton, che parte a 25. Un altro podio di Antonelli a 5,50

Milano, 26 giugno – In una stagione fino a questo momento dominata dalle McLaren, Max Verstappen punta sul circuito di casa Red Bull per dare la caccia alla terza vittoria del suo 2025 dopo quelle in Giappone e a Imola. Anche in Austria, però, il quattro volte campione del mondo parte attardato rispetto alle due McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris: la vittoria dell’australiano guida la lavagna Snai a 2,75, con il britannico a 3,50. Poi c’è Verstappen a chiudere il podio a 4,00, con il bis di George Russell dopo il successo in Canada a 7,50. Ancora attardate le Ferrari: quella di Charles Leclerc a 12, quella di Lewis Hamilton addirittura a 25.

Podio Quote, quelle per la vittoria, che si abbassano per un piazzamento sul podio: Leclerc tra i primi tre a 3,00, Hamilton a 5,00, con Piastri (1,20) e Norris (1,40) quasi ingiocabili. Per vedere entrambe le Ferrari a podio si sale invece a 15. In Canada, Andrea Kimi Antonelli ha riportato l’Italia tra i primi 3 quasi 16 anni dopo Jarno Trulli: un altro piazzamento sul podio del bolognese vale 5,50.

Qualifiche Il distacco in lavagna tra Piastri e Norris diminuisce nel tabellone delle quote per le qualifiche: la pole di Oscar si gioca a 3,00, quella di Lando a 3,50, al pari di Verstappen. Si abbassa, ma di poco, l’offerta di Leclerc, che rispetto alla vittoria finale scende da 12 a 10.

Antepost Sono 22 i punti che a oggi separano Piastri e Norris nella classifica piloti: le quote antepost per la vittoria del titolo privilegiano il primo, in lavagna a 1,55, con Norris a 3,50. Dietro Verstappen a 5,50, poi Russell staccatissimo a 33.

