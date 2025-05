SNAI – Formula 1: lampi di Ferrari, ma è ancora Norris-Piastri Lando e Oscar a 2,75, poi Verstappen a 4,50. Leclerc parte a 12

Dopo il secondo posto di Montecarlo, la Rossa guidata dal monegasco spera di confermare i progressi al Montmeló: le quote, però, sono ancora tutte dalla parte delle due McLaren

Milano, 29 maggio – Il secondo posto di Charles Leclerc a Montecarlo è stato un’iniezione di fiducia per la Ferrari, ancora a caccia della prima vittoria nel Mondiale 2025. Anche per il GP di Spagna, in programma al Montmeló, le quote restano però in salita per la Rossa: in lavagna sarà ancora testa a testa tra le due McLaren, quella di Lando Norris, vincitrice a Montecarlo, e quella di Oscar Piastri, che ha chiuso al terzo posto il GP di Monaco. Sia il britannico che l’australiano si giocano a 2,75, con Verstappen a 4,50. Più staccati Leclerc a 12, Russell a 15 e Hamilton a 18.

Podio Le quote per le Ferrari si abbassano sull’ipotesi che le monoposto di Maranello possano finire tra le prime tre: un podio di Leclerc paga 2,50 volte la posta, uno di Hamilton 4,50. A 7,50 è infine offerta la possibilità che vadano a podio entrambe le Rosse.

Qualifiche e libere Nel tabellone relativo al miglior tempo delle prove libere, Norris a 2,50 è davanti a tutti, compreso Piastri a 3,00; terzo Verstappen a 5,50. Per quello che riguarda la pole position, invece, le gerarchie si invertono: c’è Piastri a 2,75 davanti a Norris a 3,00, con il campione del mondo in carica Verstappen a 4,00. Una pole di Leclerc pagherebbe 8 volte la posta.

Antepost Lotta a tre anche nelle quote antepost per la vittoria del titolo: Piastri è avanti di tre punti (161 a 158) nella classifica piloti, un leggero vantaggio che si traduce anche in lavagna, con Oscar a 2,25 e Norris a 2,50. Dopo la quota di 4,00 legata a Verstappen, c’è un abisso con Leclerc scivolato a 75.

