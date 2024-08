SNAI – Formula 1: Verstappen fa 200 GP nella sua Olanda. Max favorito a 2,50, Norris subito dietro a 2,75

Dopo quattro gare senza vittorie, il pilota della Red Bull vuole tornare al successo in casa. Piastri outsider a 5,50, ancora indietro le Ferrari: Leclerc a 20, Sainz a 25

Milano, 22 agosto 2024 – Festeggiare il 200° Gran Premio in carriera, in casa, con il ritorno alla vittoria. Questo l’obiettivo di Max Verstappen alla vigilia del GP d’Olanda. Il pilota della Red Bull, dopo un inizio di stagione da dominatore, nelle ultime gare sta vivendo un periodo di leggera flessione, come dimostrato dagli ultimi quattro appuntamenti della stagione in cui non è salito sul gradino più alto del podio. Nelle quote Snai, seppur con un vantaggio leggero, Verstappen resta però il favorito: il ritorno al successo si gioca a 2,50, con Lando

Norris subito dietro a 2,75 e Oscar Piastri a recitare il ruolo di outsider a 5,50. Attardate le Ferrari: la vittoria di Charles Leclerc a 20, quella di Carlos Sainz a 25.

Qualifiche e libere Anche nelle lavagne per le prove libere e per le qualifiche le gerarchie non cambiano: Verstappen avanti a tutti per la pole position (2,25, con Norris a 3,00 e Piastri a 5,50) e nel tabellone per il miglior tempo nelle libere (3,00, con Norris a 3,50 e Piastri a 6,50).

Antepost Con 14 gare disputate e 10 ancora in programma, Verstappen ha comunque un vantaggio considerevole, 88 punti su Norris. Motivo, questo, per cui il distacco tra Max e Lando nelle quote antepost per il titolo mondiale resta abissale: l’olandese ancora sul trono è offerto a 1,15, con il britannico a 4,75 unico in grado di dargli fastidio.

