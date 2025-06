SNAI –Mondiale per Club: avvio in discesa per Inter e Juve Europeo Under 21, Italia già ai quarti: tris con la Spagna a 4,75

Milano,16 giugno– Negli Stati Uniti inizia una nuova era per l’Inter: dopo l’addio di Simone Inzaghi, tocca a Cristian Chivu guidare i nerazzurri nel Mondiale per Club, competizione che ha già visto debuttare il Psg campione d’Europa proprio ai danni dei nerazzurri. L’avventura dell’Inter al Mondiale inizia contro i messicani del Monterrey, con quote Snai tutte a favore di una delle due squadre italiane: la vittoria dell’Inter si gioca a 1,50, con il pareggio a 4,40 e il successo dei messicani a 5,75. L’Under al Rose Bowl di Pasadena – lo stesso stadio che ospitò la finale del Mondiale del 1994 tra Italia e Brasile – vale 1,65, con l’Under a 2,10; il Goal a 1,75, invece, ha una quota più bassa del No Goal a 2,00. Così come accaduto per tutta la stagione, Lautaro Martinez e Marcus Thuram sono i due marcatori più probabili per la sfida che si giocherà nella notte tra martedì e mercoledì: un gol dell’argentino è quotato 2,00, subito dietro il francese a 2,25. Nelle antepost per la vittoria del Gruppo E, invece, l’Inter è favoritissima a 1,40 su River Plate a 3,25, Monterrey (18) e i giapponesi dell’Urawa Red Diamonds (20).

Juventus Ancora più bassa l’offerta per il primo successo della Juventus, che anche al Mondiale e nella prossima stagione sarà allenata da Igor Tudor. La vittoria contro l’Al Ain, formazione degli Emirati Arabi, paga solo 1,24, mentre «1» (i bianconeri sono la seconda squadra nominata) e «X» salgono rispettivamente a 9,75 e 6,00. Quella in programma a Washington nella notte tra mercoledì e giovedì si preannuncia come una partita da Over (1,50, con l’Under a 2,40) e No Goal (1,70, mentre il Goal e a 2,00), con Dusan Vlahovic a 1,85 invece in pole per una rete all’esordio; dietro il serbo ci sono Kolo Muani (1,90), Milik (2,25), Yildiz e Nico Gonzalez (2,50). Nella lavagna per la vincente del Gruppo G, c’è il Manchester City davanti a tutte a 1,40, seguito proprio dalla Juve a 3,00, dall’Al Ain a 25 e dal Wydad Casablanca a 40. Per quello che riguarda l’antepost generale, infine, ci sono Psg (4,00), Real Madrid e Manchester City (6,00) sul podio, con le italiane più dietro: Inter a 15, preceduta anche da Bayern (7,50) e Chelsea (12), Juventus a 25.

Europeo Under 21 Ma in questo giugno di calcio non si gioca soltanto il Mondiale per Club: in Slovacchia, dopo aver battuto la Romania e i padroni di casa, l’Italia Under 21 martedì affronta la Spagna in un match che mette in palio il primato nel girone. Gli Azzurrini, già ai quarti di finale, devono però inseguire: la terza gioia di fila della squadra di Nunziata si gioca a 4,75, quota più alta rispetto alla vittoria spagnola (1,70) e al pareggio (3,70).

