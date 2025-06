SNAI – MotoGP: il Mugello porta bene a Bagnaia Una vittoria di Pecco a 3,50 tra Marc e Alex Marquez

Milano, 19 giugno – Il Mugello, dove ha vinto nelle ultime tre stagioni, per avvicinarsi alla vetta della classifica piloti. Pecco Bagnaia punta sul circuito di casa per inseguire una vittoria centrata nel 2025 soltanto in un’occasione, in Texas. Il Motomondiale, fino a questo momento, è stato un affare di famiglia tra i fratelli Marquez, ma per l’appuntamento toscano Bagnaia a 3,50 si posiziona a metà strada tra Marc Marquez (1,60) e Alex (4,50). Una lavagna, quella di Snai, che dà fiducia al pilota torinese, seguito da Quartararo a 10.

Sprint Nel tabellone delle quote Snai relativo alla Gara Sprint, invece, Bagnaia sale a 4,50, stessa offerta di Alex Marquez, con Marc – vincitore di sette delle otto Sprint disputate in questa stagione – a 1,65.

Qualifiche Per quello che riguarda il miglior tempo delle qualifiche, infine, si ristabiliscono le gerarchie della gara: Bagnaia in pole a 3,50 tra Marc Marquez a 1,75 e Alex a 4,50.

Antepost Gli ultimi risultati hanno fatto scivolare la quota per il terzo titolo mondiale di Bagnaia, che ora si trova a 25: Marc Marquez a 1,05 è quasi ingiocabile, con Alex a 10 che sembra l’unico in grado di tenergli testa.

