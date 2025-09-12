SNAI – Serie A: Juve-Inter, quote in equilibrio. Tudor a 2,85, Chivu in pole a 2,80. Napoli, «2» a 2,25

Primi big match della stagione: anche il pari allo Stadium a 2,85, Conte avanti sulla Fiorentina che risponde a 3,45. A 3,00 il primo gol di Hojlund con i campioni d’Italia, a 3,50 quello di Vardy con la Cremonese

Milano, 11 settembre – Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, il primo weekend di Serie A di settembre regala i primi big match del campionato. Il primo si gioca sabato alle 18 allo Stadium tra Juventus e Inter, con le quote Snai in equilibrio quasi perfetto: il «2» dei nerazzurri, sconfitti in casa prima della sosta dall’Udinese, parte a 2,80, con la vittoria bianconera e il pareggio entrambi a 2,85. Sembra, almeno nelle previsioni, una partita da Under (1,60), con l’Over a 2,15; più stretta la forbice tra Goal (1,77) e No Goal (1,92). Tra i possibili marcatori juventini guida David a 3,00, seguito da Vlahovic e dall’altro acquisto Openda a 3,50; l’Inter risponde con i soliti Lautaro Martinez a 3,50 e Thuram a 4,00.

Napoli a Firenze Sempre sabato, ma alle 20.45, i campioni d’Italia del Napoli a Firenze vanno a caccia della loro terza vittoria consecutiva, in lavagna a 2,25; se il pareggio si gioca a 3,15, il successo viola sale a 3,45 in una partita dove l’Under a 1,55 è altamente probabile rispetto all’Over a 2,30. Moise Kean, reduce dai gol con la Nazionale, è carico: un altro gol a 3,50, preceduto da Lucca e da Hojlund – ultimo colpo del mercato del Napoli – a 3,00.

Debutta Vardy A proposito di colpi delle ultime ore di mercato, nella Cremonese – a punteggio pieno dopo due partite – c’è enorme curiosità per l’esordio di Jamie Vardy, che inizia la sua avventura italiana da Verona: se il successo dei grigiorossi in uno dei due posticipi di lunedì paga 3,10, un gol al debutto dell’ex Leicester è offerto a 3,50.

Le altre partite Con Napoli, Juventus e Cremonese, in vetta a sei punti dopo le prime due giornate c’è la Roma, che domenica alle 12.30 ospita il Torino: la terza vittoria giallorossa a 1,50. In serata, a San Siro, c’è Milan-Bologna: Allegri comanda a 1,87, con «X» e «2» a 3,45 e 4,10.

