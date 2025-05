SNAI – Serie A: Milan-Bologna anticipa la finale di Coppa Conceiçao e Italiano entrambi a 2,60. Lazio in pole sulla Juve

Fine settimana decisivo per la lotta alla Champions: Atalanta a 1,95 sulla Roma nel posticipo di lunedì. Napoli (1,27) e Inter (1,55) a bassa quota contro Genoa e Torino

Milano, 8 maggio – A cinque giorni dalla finale di Coppa Italia, Milan e Bologna si troveranno di fronte anche a San Siro in campionato. Un match decisivo, quello di venerdì sera, soprattutto per i rossoblù in lotta per la Champions, mentre per la squadra di Conceiçao – lontana dalla zona Europa – sarà un’importante tappa di avvicinamento alla partita di mercoledì all’Olimpico. Quote in perfetto equilibrio sulla lavagna Snai: sia la vittoria del Milan che quella del Bologna sono offerte a 2,60, con il pareggio a 3,35, in una sfida dove Under (1.85) e Over (1,83) si equivalgono, e dove il Goal a 1,67 parte in pole sul No Goal a 2,10.

Scontri Champions Il Bologna riparte da 62 punti, uno in meno di Juventus, Roma e Lazio. Sabato alle 18 all’Olimpico toccherà proprio a biancocelesti e bianconeri sfidarsi in un vero e proprio spareggio, con le quote che privilegiano il segno «1» a 2,40 rispetto al «2» a 2,95 e alla «X» a 3,15. L’Under a 1,65 si fa preferire all’Over a 2,10, con Castellanos a 2,75 da una parte e la coppia Kolo Muani-Vlahovic a 3,00 dall’altra in cima alla lavagna dei marcatori. L’altro big match per la zona Champions si giocherà lunedì sera alle 20.45 a Bergamo tra Atalanta e Roma. Una rimonta straordinaria, quella della squadra di Ranieri, che però in quota non viene premiata per i 90 minuti del Gewiss Stadium: vantaggio netto per la squadra di Gasperini (1,95), contro il «2» a 3,75 e la «X» a 3,50. Retegui a 2,75 è il marcatore più probabile per l’Atalanta; nella Roma, occhi su Dovbyk (3,00).

Lotta scudetto C’è la lotta per l’Europa, ma c’è soprattutto la lotta scudetto, con il Napoli che a tre giornate dalla fine difende altrettanti punti di vantaggio sull’Inter. Gli azzurri, domenica alle 20.45, ricevono il Genoa con una quota bassissima per la vittoria (1,27). Leggermente più alta (1.55) quella per l’Inter, che dopo aver raggiunto la finale di Champions battendo il Barcellona proverà a tenersi ancora in corsa per il tricolore, aspettando la sfida contro il Paris Saint-Germain del 31 maggio. Le imprese di Vieira e Vanoli pagano rispettivamente 12 e 5,50.

