SNAI – Serie A: Napoli a Parma a difendere il vantaggio «2» a 1,50 per Conte, ma l’Inter non vuole mollare

Penultima giornata di campionato, con i nerazzurri a 1,60 sulla Lazio. rush finale anche in zona Champions: Juve facile con l’Udinese, Roma avanti sul Milan, il Bologna a 2,65 a Firenze dopo la Coppa Italia

Milano, 16 maggio – Centottanta minuti alla fine del campionato, in cui può ancora succedere di tutto. Scudetto, Europa, salvezza, e il fatto che domenica sera si giochino nove partite in contemporanea su 10 (solo Genoa-Atalanta di sabato non ha interessi di classifica) fa capire quanto equilibrato sia il campionato in ogni zona della classifica. Il Napoli, che dopo il Genoa si è giocato il jolly, ora non può più sbagliare: gli azzurri vanno sul campo di un Parma non ancora salvo ovviamente con i favori del pronostico, con il «2» a 1,50 opposto al 4,25 per il pareggio e al 6,25 per la vittoria della squadra di Chivu, che in casa ha già pareggiato con l’Inter e battuto la Juventus. L’Inter deve vincere e sperare in un favore dell’ex difensore romeno per effettuare il controsorpasso: i nerazzurri ospitano la Lazio con una quota bassa per la vittoria (1,60), nonostante la Lazio di Baroni (a 5,00, con il pareggio a 4,10) sia ancora in corsa per il quarto posto.

Zona Champions Con l’Atalanta già qualificata per la Champions League oltre Napoli e Inter, impazza la lotta per l’utlimo posto utile. A oggi, con la Lazio, c’è la Juventus, che riceve l’Udinese allo Stadium: l’1,35 collegato alla vittoria degli uomini di Tudor è la quota più bassa di tutto il weekend. Juventus e Lazio ripartono da 64 punti, la Roma da 63: i giallorossi, sconfitti lunedì a Bergamo, ospitano all’Olimpico un Milan ferito dalla sconfitta nella finale di Coppa Italia contro il Bologna, con l’obbligo di vincere e di sperare in qualche risultato negativo delle dirette concorrenti. Quote in equilibrio, con la Roma che parte comunque avanti a 2,30 e la squadra di Conceiçao a 2,90: più in alto il pareggio a 3,45. E sempre in zona Champions, ecco anche Fiorentina-Bologna, con i rossoblù che la Coppa Italia l’hanno vinta ma che vogliono ancora sperare nel quarto posto: una missione difficile, contro una Fiorentina ferita dall’eliminazione in Conference League e dalla sconfitta di Venezia, testimoniata da quote simili per il successo dei viola (2,75) e del Bologna dell’ex Italiano.

Salvezza Retrocesso il Monza, ci sono altre due squadre che dovranno fare compagnia ai biancorossi di Nesta.

L’Empoli è una delle indiziate, ma sarà di scena proprio a Monza, con il «2» a 1,70; favorito anche il Lecce in casa con il Torino (1,77). Subito fuori dagli ultimi tre posti c’è il Venezia, che si gioca tantissimo sul campo di un Cagliari non ancora sicuro della salvezza: sardi a 2,55 (potrebbe bastare anche il pari per essere sicuri di restare in A), l’ex Di Francesco a 3,00. Vicino al traguardo anche il Verona, contro un Como straordinario in questo finale di stagione: Fabregas a 2,10 è avanti rispetto a Zanetti a 3,45.

Ufficio stampa Snaitech E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it Cell: 348.4963434

Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall'ente che lo emette. L'Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi