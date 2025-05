SNAI – Serie A: Napoli e Inter a bassa quota con Lecce e Verona. Bologna in pole sulla Juve nella sfida Champions

Quartultima giornata con impegni sulla carta abbordabili per le due squadre in corsa per lo scudetto. Italiano a 2,40 avanti su Tudor a 3,10. Roma a 1,65 sulla Fiorentina

Milano, 2 maggio – A quattro giornate dalla fine del campionato, la Serie A ha una nuova capolista, e il Napoli ha tutta l’intenzione di rimanere in vetta alla classifica fino alla fine. Gli azzurri giocheranno sabato alle 18 al Via del Mare contro un Lecce in lotta per non retrocedere, ma le quote Snai non lasciano spazio a possibili sorprese. Il segno «2» paga 1,50, con il pari a 4,00 e l’«1» addirittura a 6,50. Offerta ancora più bassa per l’Inter, che sabato sera a San Siro attende il Verona in attesa di giocarsi martedì contro il Barcellona l’accesso alla finale di Champions. L’«1» a 1,35 precede il pari a 4,90, con l’Hellas (quasi salvo) a 8,50.

Zona Champions Con l’Atalanta rasoterra a Monza («2» a 1,19), il big match del fine settimana è quello in programma al Dall’Ara tra Bologna e Juventus. I rossoblù hanno un punto da recuperare rispetto ai bianconeri, ma possono giocare in casa uno scontro diretto che può rivelarsi decisivo per il quarto posto. Le quote privilegiano gli emiliani, in pole a 2,40, con «X» e «2» rispettivamente a 3,05 e 3,10. C’è un terzetto a 3,50 a guidare la lavagna dei possibili marcatori del Bologna: Castro, Dallinga e Orsolini; la Juventus risponde con Vlahovic e Kolo Muani alla stessa quota. Al Dall’Ara si gioca alle 20.45; alle 18, però, c’è un altro snodo per la zona Europa, quello tra Roma e Fiorentina, che vede i giallorossi avanti a 1,65, con i viola (impegnati giovedì prossimo nel ritorno della semifinale di Conference League contro il Betis) a 5,25 e il pari a metà strada a 3,75. In corsa per l’Europa c’è anche la Lazio, in casa di un Empoli che ha disperato bisogno di punti per salvarsi: a 1,80 i tre punti per Baroni, D’Aversa risponde a 4,25.

Milan a Genova Lunedì sera chiuderà il posticipo tra Genoa e Milan: aspettando la finale di Coppa Italia, da cui passa gran parte delle chance dei rossoneri di andare in Europa, la squadra di Conceiçao è comunque avanti nelle quote. Tre punti per il Milan a 1,75; Vieira insegue a 4,40, con il pareggio a 3,65 in mezzo.

