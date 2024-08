SNAI – Supercoppa: Atalanta a caccia dell’impresa con il Real, Nerazzurri ok nei 90’ a 5,75, trofeo a 3,50

A Varsavia si assegna il primo trofeo internazionale della stagione: Ancelotti strafavorito già nei tempi regolamentari a 1,50, Mbappé e Vinicius i marcatori più probabili a 2,25, speranza Lookman a 4,00

Milano, 13 agosto – Servirà un’impresa all’Atalanta, impegnata a Varsavia contro il Real Madrid nella Supercoppa Europea. I nerazzurri, con il confermatissimo Gian Piero Gasperini in panchina, ripartono dalla notte magica di Dublino e dalla vittoria dell’Europa League, ma stavolta di fronte ci saranno i campioni d’Europa e che in estate hanno portato a Madrid anche Kylian Mbappé. Logico ritenere Ancelotti favorito, anche nelle quote Snai: il segno «1» (il Real è la squadra prima nominata) già nei 90 minuti vale 1,53, con il pareggio a 4,50 e il successo dell’Atalanta nei tempi regolamentari a 5,75, in una partita dove l’Over a 1,60 e il Goal a 1,67 hanno un’offerta più bassa dell’Under a 2,20 e del No Goal a 2,10.

Risultato esatto Le quote per l’«1X2» si ripercuotono anche su quelle per il risultato esatto: l’1-0 a 8,00 è quello con il valore più basso, seguito dal 2-0 e dal 2-1 a 8,25 e dall’1-1 a 9,00. Tra le possibili vittorie dell’Atalanta ci sono lo 0-1 e l’1-2 a 18; in mezzo i pareggi, 1-1 a 9,00, 0-0 a 13 e 2-2 a 16.

Supplementari e rigori Il Real è favorito anche in caso di arrivo oltre i 90 minuti: il successo dei Blancos nei tempi supplementari vale 1,53, uno dell’Atalanta 5,75. Il divario si assottiglia in caso di epilogo ai calci di rigore, con Real e Atalanta in questo caso poco distanti, rispettivamente a 7,00 e 7,50.

Marcatori C’è grandissima attesa per il possibile esordio di Mbappé: il francese, al pari di Vinicius, è in cima alla lavagna dei possibili marcatori, a 2,25, con la coppia franco-brasiliana seguita da Bellingham e Latasa a 2,75 e dal trio Endrick-Guler-Rodrygo a 3,00. Ancora Real a 3,50 con un gol di Brahim Diaz, mentre il primo giocatore dell’Atalanta è Ademola Lookman, autore della tripletta decisiva nella finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen: una rete del nigeriano vale quattro volte la posta, come una dell’ex Frosinone Reinier, ora tornato al Real Madrid.

