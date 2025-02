Sofia Goggia entra a far parte del Team Visa

Milano, 6 febbraio 2025. Ad un anno dall’inizio dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, Visa, Worldwide Payment Technology Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici da oltre 40 anni, annuncia l’ingresso di Sofia Goggia nel Team Visa, il programma globale che fornisce agli atleti e alle atlete il supporto necessario per affrontare al meglio la carriera sportiva e professionale.

Classe 1992, Sofia Goggia è una delle sciatrici più vincenti del panorama italiano. Specializzata nelle discipline veloci, in particolare discesa libera e supergigante, ha cominciato a sciare all'età di tre anni sulle piste di Foppolo (BG), mostrando fin da subito un talento naturale per questo sport. Ha conquistato la medaglia d’oro nella discesa libera alle Olimpiadi di PyeongChang 2018 e l’argento a Pechino 2022, oltre a quattro Coppe del Mondo di discesa libera (2018, 2021, 2022, 2023). Nel suo palmarès spicca anche una medaglia d’argento e una di bronzo ai Mondiali 2017 e 2019. Nonostante alcune battute d’arresto nel corso della carriera, ha sempre dimostrato una straordinaria resilienza che le ha permesso di tornare rapidamente ai vertici delle competizioni diventando un modello per gli atleti e le atlete di tutto il mondo.

“In Visa siamo convinti che gli atleti siano la forza trainante dei movimenti olimpici e paralimpici. Quella di Sofia non è solo una storia di talento, ma uno straordinario esempio di impegno, determinazione e passione. La sua perseveranza nell’affrontare gli ostacoli e la sua capacità di tornare più forte dopo ogni sfida è fonte d’ispirazione per tutti. Siamo entusiasti di accoglierla nel Team Visa e poterla supportare nel raggiungimento di nuovi traguardi sportivi e professionali”, ha commentato Stefano M. Stoppani, Country Manager Visa Italia.

“Sono entusiasta di entrare a far parte del Team Visa. Credo nel potere ispiratore dello sport per portarci dove veramente vogliamo essere e per affrontare vittorie e sconfitte traendo il massimo da ognuna di queste.” ha dichiarato Sofia Goggia.

La campionessa olimpica si unirà alla rosa degli atleti del Team Visa selezionati per l’Italia Giacomo Bertagnolli, Lara Naki Gutmann e Renè De Silvestro.

