Sono aperte le candidature per “Together”, il programma globale di Sisecam dedicato ai giovani talenti

Sisecam, società che da 19 anni è attiva in Italia nei settori del cromo, del vetro piano e dei refrattari con 550 dipendenti, ha aperto le candidature per il suo Global Young Talent Program “Together”, rivolto agli studenti all’ultimo anno di università, ai laureati e ai dottorandi.

7.10.2024 – In qualità di leader globale nell'industria del vetro e dei prodotti chimici, Sisecam ha ufficialmente aperto le candidature a “Together”, il suo programma globale dedicato ai giovani talenti. Il programma è pensato per fornire ai giovani talenti del settore un'esperienza pratica, preparandoli alla loro futura carriera. Il programma è aperto a studenti all’ultimo anno dell’università, ai laureati e ai dottorandi.

I candidati dovranno superare diverse fasi del processo di selezione, tra cui valutazioni basate su simulazioni gamificate, colloqui video e un test di conoscenza dell'inglese. I candidati selezionati avranno l'opportunità di partecipare a stage di lunga durata presso gli stabilimenti produttivi di Sisecam in Italia. Avranno inoltre diritto a programmi di formazione e orientamento, a sessioni di business school e a un percorso di apprendimento completo. Coloro che si distingueranno durante la fase di stage avranno la possibilità di continuare la propria carriera in Sisecam.

Un pool di talenti per le future assunzioni

Dal suo lancio nel 2019, il programma “Together” si è rivelato una preziosa fonte di giovani talenti per Sisecam. Tra i 44 stagisti che hanno partecipato al programma in Italia, 6 sono stati assunti in diverse posizioni presso gli impianti di Sisecam nel Paese.

È possibile candidarsi al Global Young Talent Program “Together” attraverso il seguente link: https://www.linkedin.com/company/sisecam/jobs/

Gli eventi presso i campus universitari

Sisecam continua a collaborare con i giovani talenti attraverso vari eventi del campus. Durante l’autunno 2023 e la primavera 2024, Sisecam ha partecipato a vari progetti, sessioni online, career day e fiere nell'ambito dell'iniziativa “Che Impresa”. L'azienda si è inoltre confrontata con gli studenti in occasione di eventi di ingegneria organizzati dall'Università di Trieste, dall'Università di Udine e dal Politecnico di Bari. Con il nuovo anno accademico in corso, Sisecam manterrà la sua presenza nei campus e nelle fiere di carriera per incontrare e ispirare la prossima generazione di professionisti.

About Sisecam

Sisecam è stata fondata nel 1935 con la missione di sviluppare l’industria del vetro in Turchia, in linea con la visione del noto leader del Paese Mustafa Kemal Atatürk. Oggi, è uno dei maggiori player globali nei settori del vetro e dei prodotti chimici.

Sisecam è l’unica azienda globale che opera in tutte le aree principali della produzione del vetro: vetro piano, articoli in vetro, contenitori in vetro e fibra di vetro. Attualmente Sisecam è il primo produttore mondiale di articoli in vetro e tra i primi cinque produttori di contenitori in vetro e vetro piano. È inoltre uno dei tre maggiori produttori di soda al mondo e leader mondiale nei prodotti chimici a base di cromo.

Sisecam è fra i principali attori in diversi settori di rilievo, quali vetro piano, articoli in vetro, imballaggi in vetro, prodotti chimici, automotive, fibra di vetro, estrazione mineraria, energia e riciclo di materiali. Il Gruppo gestisce attualmente impianti di produzione situati in Italia, Germania, Bulgaria, Romania, Slovacchia, Ungheria, Bosnia-Erzegovina, Federazione Russa, Georgia, Ucraina, Egitto, India e Stati Uniti, oltre alla Turchia.

Sisecam ha l’obiettivo di diventare uno dei primi 3 produttori al mondo nei suoi principali settori di attività, grazie alla competenza delle sue persone e alle tecnologie più avanzate, e a investimenti costanti per la trasformazione della sua infrastruttura e cultura digitale, per essere pronta ad affrontare le sfide future.

Sisecam, che vanta 88 anni di storia, oltre 24 mila dipendenti, attività produttive in 14 Paesi su quattro continenti e una rete di vendita in oltre 150 Paesi, porta avanti il suo percorso di crescita con un approccio inclusivo che guida lo sviluppo dell’intero ecosistema aziendale.

Con la strategia CareForNext, che si ispira agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, il Gruppo è impegnato nel proteggere il pianeta, migliorare la società e trasformare la vita. Sisecam mette la sua esperienza e le sue competenze al servizio di uno sviluppo sostenibile, in ogni sua forma. https://www.Sisecam.com.tr/it