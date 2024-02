Sound of Freedom, dal 19 febbraio in Italia il film campione di incassi negli USA

Distribuito da Dominus Production dell’imprenditrice Federica Picchi Roncali, conosciuta per promuovere opere cinematografiche basate su storie vere dai temi socialmente rilevanti, Sound of Freedom è il film campione di incassi negli USA che sta già riscuotendo grande successo di pubblico anche in Italia. Più di 7.000 persone hanno già partecipato alle anteprime di proiezione, con più di 1.500 persone nella sola serata di presentazione a Milano. Il film basato sulla storia vera di un’agente dell’FBI che salva i minori dalla tratta, con protagonisti Jim Caviezel, il premio Oscar Mira Sorvino e Bill Camp, dal 19 febbraio è in uscita su tutto il territorio nazionale.

Milano, 14 febbraio 2024 - Grande successo di pubblico per le anteprime di SOUND OF FREEDOM - IL CANTO DELLA LIBERTA' presentate dal distributore nazionale del film Federica Picchi Roncali, con i saluti introduttivi di vari rappresentanti istituzionali, che hanno toccato le principali città italiane: più di mille e cinquecento persone presenti solo nella serata di Milano, ma anche a Roma, Torino, Verona, Bologna, Firenze e Genova hanno dovuto aprire più sale di “emergenza” dato l’alto flusso dei partecipanti. La serie di anteprime si concluderà con le città di Perugia, Napoli e Bari questo fine settimana.

Il film sarà in uscita Nazionale dal 19 febbraio.

Più di 100 sale porteranno il film diretto da Alejandro Monteverde con Jim Caviezel (La Passione Di Cristo) e il premio Oscar Mira Sorvino, in altrettante città italiane, nel giorno dell’uscita nazionale il 19 febbraio.

In attesa di sapere se il tema sconvolgente del film basato su una storia vera, la scomparsa e tratta dei minori, doppierà il sorprendente risultato al boxoffice americano nel 2023, possiamo prendere atto che il tema coinvolge direttamente anche il nostro Paese dove scompaiono più di 17000 minori (13mila stranieri e 4mila cittadini italiani) ogni anno, secondo i dati del Ministero dell’Interno riscontrabili sul sito del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.

Sound of Freedom, la vera storia di Tim Ballard

L’intenso thriller d’azione (guarda il trailer italiano) racconta la vera storia di Tim Ballard, interpretato da Jim Caviezel, un agente FBI che si introduce nell’oscura realtà dei trafficanti di bambini per salvare la vita a due fratellini rapiti.

Federica Picchi Roncali: “Il mio cinema è un impegno civile”

Federica Picchi Roncali ha dichiarato presentando il film al pubblico:

“Quando ho creato Dominus Production avevo un sogno: quello di poter interrogare le istituzioni e la società civile grazie ai film che propongo. Tutti i film da me prodotti o distribuiti, infatti, sono basati su storie vere che mettono in luce alcuni punti più fragili della nostra società. Ringrazio il pubblico accorso numeroso alle anteprime di Sound of Freedom di questi giorni, ringrazio tutte le catene cinematografiche che hanno aderito a questo importante progetto culturale tra cui il circuito UCI Cinemas, Giometti e Lucisano, ma anche numerosissimi monosala e multisala preziosi per la crescita culturale del proprio territorio. Ringrazio le rappresentanze pubbliche presenti ad ogni città di anteprima che hanno accompagnato la proiezione del film con grande attenzione istituzionale e coinvolgimento umano”.

Prossime anteprime e sale nazionali

Le prossime anteprime prima dell’Uscita nazionale del 19 febbraio sono:

●Giovedì 15 febbraio PERUGIA - UCI Perugia ore 20

●Sabato 17 febbraio NAPOLI - UCI CASORIA ore 16, ore 18.30, ore 21

●Domenica 18 febbraio BARI - UCI SHOWILLE ore 15, ore 17.30, ore 20

Tutte le sale cinema del 19 febbraio sono disponibili sul sito ufficiale www.ilcantodellaliberta.it

Logline

Basato sulla storia vera di un agente FBI che si introduce nell’oscura realtà dei trafficanti di bambini per salvare la vita a due fratellini rapiti.

Sinossi

Sound of Freedom – Il Canto della Libertà, basato su un’incredibile storia vera, punta i riflettori su uno degli argomenti più bui della nostra società.

Dopo aver salvato un ragazzino da spietati trafficanti di bambini, un agente federale scopre che la sorellina è ancora prigioniera e decide di imbarcarsi in una pericolosa missione per salvarla.

Con il tempo che stringe e fronteggiando numerosi ostacoli, lascia il lavoro e si addentra nella giungla colombiana, mettendo a rischio la sua stessa vita pur di liberare la bambina da un destino peggiore della morte.

Informazioni Su Federica Picchi Roncali e Dominus Production

Federica Picchi Roncali ha fondato Dominus Production Group per promuovere proposte filmiche basate su storie vere che trattano temi socialmente rilevanti. Dominus Production vanta una fitta rete di associazioni culturali sostenitrici che collabora alla diffusione delle pellicole nelle sale di tutto il territorio nazionale.

Tra le opere cinematografiche distribuite da Dominus in Italian segnaliamo Unplanned (2019), Una Canzone per mio padre (2018), God's Not Dead (2014) e God's Not Dead 2 (2016) e Cristiada (2015).

