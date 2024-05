Spazio alla convivialità con lo scorrevole panoramico HST di WnD

Milano, 20 maggio 2024 – Cresce l’importanza di terrazzi, patii e giardini come spazi che consentono di connettersi con il mondo esterno e vivere a maggiore contatto con la natura. Avere a disposizione ambienti outdoor e poterli sfruttare soprattutto durante la bella stagione diventa essenziale per ottenere il massimo rendimento anche dagli spazi interni della casa, come per esempio le zone living. Quando ci si trova in presenza di un’ampia vetrata verso l’esterno, questa apertura modifica la percezione di chi si trova in casa, trasformando e ingrandendo gli ambienti a colpo d’occhio, soprattutto quando la vista è libera da ostacoli: in un attimo si aprono nuovi scenari, ideali per il relax e per accogliere gli ospiti.

Unendo design moderno e tecnologia avanzata WnD propone HST, una grande porta finestra in PVC scorrevole che non trascura gli aspetti più tecnici e performanti. Infatti, HST è in grado di raggiungere notevoli dimensioni – fino a sei metri di apertura – con una, due o quattro ante, che però non appesantiscono la struttura dell’infisso. La fluidità del movimento di apertura dell’anta è ottenuta grazie alla ferramenta evoluta che garantisce scorrevolezza senza sforzi e solidità alla struttura. La stessa supporta anche vetrocamere più spesse per garantire un isolamento termoacustico maggiore (Uw fino a 0,94 W/m2K), in grado di garantire comfort in ogni stagione.

Il design elegante e raffinato di HST permette una perfetta integrazione con qualsiasi arredamento, conferendo un tocco di stile in più alla casa. Il risultato estetico ideale si può raggiungere anche con le diverse finiture e pellicole decorative che WnD propone: dal classico bianco alle calde sfumature effetto legno, o soluzioni bicolore sono a disposizione per soddisfare ogni richiesta e necessità abitativa.

Pratico e funzionale, lo scorrevole HST di WnD è la soluzione ottimale per sfruttare al meglio gli spazi sia interni sia esterni alla casa, con il minor ingombro possibile e senza rinunciare a qualità e bellezza. L’infisso panoramico trasforma ogni ambiente in un luogo più ampio e in continuità con l’esterno, senza ostacoli visivi, perfetto per sfruttare ogni occasione di socialità.

CONTATTI

WnD – Finestre in PVC

www.finestrewnd.it

T. 0549 900 826