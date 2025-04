Special Charter: il noleggio barche e yacht a Porto Cervo diventa semplice, veloce e su misura

Sassari, 15 Aprile 2025. Il cuore della Costa Smeralda è da sempre sinonimo di mare cristallino, lusso ed esperienze indimenticabili. In questo scenario esclusivo, Special Charter si distingue come punto di riferimento per chi desidera vivere il meglio del mare con un servizio di noleggio barche all’altezza delle aspettative più elevate.

Special Charter è un team di professionisti con una lunga esperienza nel settore nautico, sia come gestori che come utenti. Una doppia prospettiva che ha permesso all’azienda di costruire un’offerta realmente incentrata sulle esigenze del cliente, con noleggi flessibili, assistenza dedicata e una flotta selezionata con cura.

Con una gamma ampia e diversificata di imbarcazioni, Special Charter mette a disposizione yacht di lusso, open boat, maxi rib, gozzi tradizionali, barche da pesca, moto d’acqua e seabob, disponibili con o senza skipper. Ogni imbarcazione è scelta per garantire qualità, sicurezza e comfort, assicurando un’esperienza premium a ogni cliente.

"Abbiamo fondato Special Charter con l’idea di rendere il mare della Sardegna accessibile a tutti, senza rinunciare a eleganza e affidabilità," affermano Valentino Bua ed Emanuela Perra, fondatori di Special Charter. "Crediamo che ogni persona meriti di vivere l’emozione unica di navigare tra le meraviglie della Costa Smeralda, con la libertà di scegliere la barca più adatta alle proprie esigenze e con un servizio che fa davvero la differenza."

Che si tratti di una giornata tra amici, una vacanza romantica o un tour esclusivo lungo le coste sarde, il team di Special Charter è pronto ad assistere nella scelta della soluzione più adatta, offrendo consulenza personalizzata e prezzi competitivi.

Per chi cerca un’esperienza esclusiva in Sardegna, la soluzione ideale è il servizio di Boat Rental a Porto Cervo messo a disposizione da Special Charter, pensato per offrire libertà, emozioni e un tocco di classe in uno dei luoghi più affascinanti del Mediterraneo.

Con Special Charter, ogni momento in mare diventa speciale.

Per maggiori informazioni

Sito: https://www.special-charter.com

Email: info@special-charter.com

Telefono: +39 3929802060

