Sport - 1° Maggio si festeggia tra rapide e natura: a un'ora da Roma la grande riapertura del Rafting Marmore

Al via la stagione 2025: emozioni fluviali per tutti, tra avventura, sicurezza e turismo sostenibile

Valnerina (TR), 29 aprile 2025 – Sarà un 1° maggio all'insegna dell'adrenalina, della natura e della libertà quello proposto dal Centro Rafting Marmore, che riapre ufficialmente le sue attività per la stagione estiva 2025. Situato a meno di un’ora da Roma, nella splendida cornice naturale della Valnerina umbra, il centro è pronto ad accogliere migliaia di appassionati, turisti e famiglie desiderosi di vivere un'esperienza outdoor sicura, autentica e coinvolgente.

La riapertura cade in un momento particolarmente favorevole: quest'anno, il calendario regala tre ponti consecutivi – Pasqua, 25 aprile e 1° maggio – che stanno già spingendo sempre più italiani e stranieri a scegliere forme di turismo alternative alle classiche mete cittadine. Una tendenza che il Centro Rafting Marmore interpreta perfettamente, offrendo la possibilità di immergersi in paesaggi incontaminati, praticare sport fluviali emozionanti e rigenerarsi lontano dallo stress quotidiano.

Due basi operative per esperienze su misura

Con oltre vent'anni di storia, il Centro Rafting Marmore si conferma un punto di riferimento nel panorama nazionale dell'adventure travel. Grazie alle sue due basi operative – Papigno e Arrone – il centro è in grado di offrire esperienze adatte a tutti i livelli:

• Papigno, situata proprio sotto la spettacolare Cascata delle Marmore, ospita le attività più tecniche e adrenaliniche: rafting Classe 4, hydrospeed e canyoning, pensate per chi ama mettersi alla prova tra rapide impetuose e scorci mozzafiato.

• Arrone, immersa tra boschi e sentieri della Valnerina, è invece perfetta per famiglie, coppie e gruppi di amici che cercano emozioni più soft, come il tubing o le escursioni panoramiche in kayak.

Entrambe le basi sono dotate di aree attrezzate per pic-nic, barbecue e momenti di convivialità, trasformando ogni giornata in una piccola vacanza tra natura, sport e relax.

Un'offerta flessibile, sicura e certificata

Tra rafting, tubing, hydrospeed, kayak e canyoning, il ventaglio di attività proposte nel 2025 è pensato per intercettare ogni tipo di pubblico, dal principiante all'appassionato più esperto.

La sicurezza rimane una priorità assoluta: il Centro vanta istruttori qualificati F.I.Raft (Federazione Italiana Rafting) e certificazioni internazionali ISO 45001 (gestione della sicurezza) e ISO 9001 (gestione ambientale). Questo garantisce ai visitatori non solo un’esperienza adrenalinica, ma anche affidabile, rispettosa dell’ambiente e svolta secondo i più alti standard qualitativi.

Una proposta che abbraccia la nuova domanda di turismo

La scelta di vivere il ponte del 1° maggio sul fiume, piuttosto che in fila su strade trafficate o tra le folle delle città d’arte, si inserisce in una tendenza crescente: quella di un turismo più sostenibile, dinamico e orientato al benessere.

La Valnerina, con la sua natura rigogliosa e le sue tradizioni, rappresenta la cornice ideale per un’esperienza che va oltre lo sport: è un’occasione per riscoprire un ritmo di vita più autentico, condividere emozioni vere e costruire ricordi indimenticabili.

Con la grande riapertura del Centro Rafting Marmore, dunque, il ponte del 1° maggio diventa l’occasione perfetta per ricaricarsi di energia, emozioni e natura, a solo un'ora dalla Capitale.

