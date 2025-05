Sprizzer conquista l’America: la startup italiana dello Spritz punta agli Stati Uniti dopo un anno da record

Una startup italiana sta rivoluzionando l’aperitivo



Treviso, 28 maggio 2025 - Il percorso di Sprizzer, giovane realtà imprenditoriale nata in Italia, si sta rivelando una vera storia di successo.

In poco più di un anno, questa startup innovativa ha saputo distinguersi per ingegno e capacità di soddisfare una necessità sempre più diffusa: gustare uno Spritz perfetto, ovunque e in qualsiasi momento. Il segreto? Un miscelatore e dispenser self-service intuitivo, progettato per semplificare la preparazione del celebre aperitivo arancione e renderlo accessibile a tutti.

Il debutto di Sprizzer sul mercato risale al 2024, quando la startup ha raccolto le risorse necessarie grazie a un round di investimenti che ha visto la partecipazione di importanti imprenditori privati. Da quel momento, la crescita è stata esponenziale: in soli undici mesi, l’azienda ha raggiunto un fatturato di un milione di euro, conquistando dapprima il pubblico italiano e, successivamente, quello tedesco.



Il prodotto: innovazione e semplicità Made in Treviso

Questo exploit è il risultato di una visione orientata all’innovazione e allapraticità. Il dispositivo Sprizzer, interamente ideato e realizzato a Treviso, si distingue per la capacità di miscelare e servire Spritz sempre perfettamente bilanciati, senza la necessità di competenze da bartender.

Basta semplicemente caricare nei serbatoi dedicati prosecco, acqua frizzante e bitter nelle quantità preferite e, tramite una pratica leva, si possono preparare 18-20 bicchieri di Spritz che il dispositivo permette di ottenere con un unico riempimento.

Un aspetto che ha contribuito al successo del prodotto è l’assenza di componenti elettroniche, elettricità o batterie: questa scelta garantisce facilità di manutenzione e versatilità, rendendo Sprizzer adatto sia a spazi domestici che all’aperto, anche dove non sono presenti prese di corrente.

Lo sbarco negli Stati Uniti: un nuovo capitolo

Dopo aver consolidato la propria presenza sul mercato italiano e tedesco, Sprizzer ora guarda oltre i confini europei.

Forte dei risultati raggiunti nel 2024, la startup ha annunciato l’imminente apertura di un magazzino negli Stati Uniti, segnando così il suo ingresso ufficiale sul mercato americano.

Questa mossa strategica mira a replicare oltreoceano il modello vincente già sperimentato in Europa, portando l’ingegnoso Spritz maker davanti agli occhi di una nuova platea internazionale.



Un dispositivo per tutti: professionisti e appassionati

La popolarità di Sprizzer si spiega con la sua capacità di rispondere a molteplici esigenze. Da un lato, il prodotto è pensato per semplificare il lavoro dei professionisti del settore beverage, consentendo loro di offrire uno Spritz sempre impeccabile e senza tempi di attesa, perfetto per i catering o per i momenti di maggior affluenza nei locali.

Dall’altro, si rivolge anche ai privati che desiderano sorprendere amici e ospiti con un aperitivo di qualità, senza preoccuparsi di dosaggi o procedure complesse. Nonostante il processo sia standardizzato, il risultato finale mantiene l’artigianalità e la qualità di una preparazione fatta a regola d’arte, garantendo uniformitàegusto in ogni calice.

Una delle strategie che hanno permesso a Sprizzer di distinguersi è la sua versatilità come strumento di branding e marketing aziendale. Il dispositivo, infatti, si presta perfettamente come regalo per clienti e partner commerciali o come premio in programmi di incentivazione, grazie anche alla possibilità di personalizzare l’interfaccia con il logo aziendale. In questo modo, Sprizzer non solo valorizza l’immagine delle imprese, ma rafforza anche il legame con la clientela, offrendo un oggetto utile e originale.



Novità e futuro: colori, accessori e design

Il successo riscosso in così poco tempo spinge la startup a guardare con entusiasmo al futuro.

In vista del lancio negli Stati Uniti, Sprizzer si prepara a rinnovarsi anche dal punto di vista estetico: oltre al modello in rosso e a quello nero, saranno presto disponibili nuove colorazioni, tra cui un vivace arancione, e finiture destinate a edizioni limitate.

Questa attenzione al design si accompagna all’introduzione di pratici accessori pensati per arricchire l’esperienza d’uso, come il tappetino antigoccia & antistress e la sacca per il trasporto, che si aggiungono agli accessori già disponibili.

In definitiva, Sprizzer incarna l’eccellenza del Made in Italy, unendo inventiva, funzionalità e stile. L’azienda ha saputo trasformare un rituale conviviale come l’aperitivo in un’esperienza semplice e accessibile, conquistando prima l’Europa e ora pronta a sfidare il mercato americano con nuove idee e tanta ambizione.

Per maggiori informazioni

Sito web: https://sprizzer.com/

Email: info@sprizzer.it

