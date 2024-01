Streaming in diretta: continua il successo di Teleskill Virtual Studios

Roma, 25 Gennaio 2024. Teleskill Virtual Studios, la nuova soluzione Teleskill per realizzare eventi virtuali appassionanti e coinvolgenti, ha riscosso e continua a riscuotere un grande interesse presso le aziende e professionisti che lo stanno adottando, per rendere le loro dirette streaming più sorprendenti, più dinamiche, più interessanti con le caratteristiche produttive dell’intrattenimento televisivo o cinematografico.

Un successo meritato per Teleskill, azienda pionieristica nell'ambito dell'innovazione digitale con oltre due decenni di esperienza nello sviluppo di software per l'e-learning.

Un software all’avanguardia per videoconferenze e eventi streaming in diretta

Teleskill Virtual Studios grazie agli avanzati studi di registrazione e produzione situati nel cuore di Roma e Milano, consente la creazione di eventi in diretta arricchiti da scenari virtuali personalizzati, video immersivi, animazioni e altro ancora.

L'approccio innovativo di Teleskill Virtual Studios fonde infatti il mondo virtuale con la realtà, dando vita ad un'esperienza visiva unica e coinvolgente. La soluzione integra tre elementi distinti per creare eventi online che catturano l'attenzione fin dal primo istante.

Al centro di tutto c'è il software proprietario Teleskill Live, uno dei più apprezzati nel panorama della formazione aziendale e professionale, già insignito del prestigioso Premio 100 Eccellenze Italiane come miglior software italiano per le videoconferenze.

A Teleskill Live si aggiunge l'equipaggiamento produttivo e tecnologico degli studi situati nel centro di Milano e Roma, dotati di green screen completo che consente di immergere i protagonisti della diretta in un ambiente digitale personalizzabile, offrendo completa libertà di movimento.

Gli specialisti in produzione multimediale di Teleskill completano infine l’esperienza, con animazioni 3D, 2D ed una vasta gamma di effetti visivi.

Un software ideale anche per la formazione online

Emanuele Pucci, amministratore delegato di Teleskill, sottolinea i punti di forza di Teleskill Virtual Studios: "In uno scenario come quello attuale la formazione per essere efficace deve aumentare il suo potere comunicativo. Teleskill Virtual Studios è stato creato per superare questo approccio tradizionale, e trasforma gli eventi formativi online in qualcosa di coinvolgente, perché deve essere guardato con curiosità e partecipazione dallo spettatore".

L'obiettivo primario di Teleskill Virtual Studios è la creazione di eventi online in diretta che stupiscano i partecipanti attraverso set virtuali in chromakey e scenografie personalizzate integrate con elementi 3D e 2D. Questo approccio permette di coinvolgere il pubblico con una vasta gamma di effetti visivi, mirati a catturare l'attenzione e favorire la partecipazione attiva e la memorizzazione dei contenuti condivisi.

Una volta conclusa la diretta, la trasmissione può essere registrata e conservata in un ambiente online personalizzato, accessibile da qualsiasi dispositivo per utilizzi futuri. Teleskill Virtual Studios consente anche la produzione di corsi registrati, applicando in tempo reale scenari virtuali in sintonia con il tema trattato.

Questa innovativa soluzione si presta perfettamente per eventi in diretta legati alla formazione, ma le sue applicazioni spaziano in diversi settori come il marketing, l'informazione e molti altri.

La proposta di Teleskill Virtual Studios ad oggi ha già suscitato grande interesse, supportata da un servizio di consulenza e assistenza offerto dal team di specialisti di Teleskill. Questi professionisti sono in grado di guidare le aziende o i professionisti interessati in ogni fase dell'evento, dall'ideazione dei contenuti (scenari virtuali, video, slides, regia, ecc.) alla realizzazione, trasmissione e caricamento in piattaforma, se necessario.

Il servizio può prevedere anche il coinvolgimento di Teleskill Produzione Multimediale, il comparto che si occupa della realizzazione dei contenuti interattivi, di qualsiasi natura: come video, podcast, animazioni, cartoon, scenari virtuali e tutti i contenuti di gamification, dai giochi più semplici come quiz o gare di abilità, ai role games o serious games.

Per maggiori informazioni

Sito web: https://virtualstudios.teleskill.it.

Riguardo Teleskill: Teleskill è una società di innovazione digitale attiva dal 1999 nella progettazione e realizzazione di soluzioni software per costruire strategie di digital learning, affiancando ai propri software proprietari lo sviluppo di soluzioni dedicate all'aggiornamento professionale e certificato, alla formazione online, ai webinar ed eventi live con scenari virtuali.

L'azienda è riconosciuta come pioniera nel mercato dell'e-learning, webinar, videoconferenza, eventi di formazione online in tempo reale, nel campo degli eventi live interattivi anche con ambientazione in 3D.