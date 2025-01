Studio Piraino - Infortunistica Stradale, Roma: “Nuovo Codice stradale e tutela dei diritti delle vittime di incidenti”

Quando si è vittime di sinistri importanti è essenziale affidarsi a professionisti specializzati in Infortunistica Stradale

Roma, 08/01/2024. L’introduzione del nuovo Codice della Strada ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale, ponendo al centro della questione due fattori chiave che gli specialisti del settore identificano come principali cause degli incidenti: la velocità e le distrazioni.

Abbiamo chiesto il parere ad un esperto, Ippolito Piraino patrocinatore stragiudiziale titolare dello Studio Piraino infortunistica stradale di Roma, il quale ci evidenzia che nella maggioranza dei sinistri i fattori che causano eventi che portano anche lesioni importanti alle persone coinvolte sono la velocità e la distrazione, spesso dovuta all'uso del telefono. Tali motivi complicano anche l'onere probatorio necessario per ottenere equi risarcimenti essendo concausa nel sinistro.

Quando si è vittime di incidenti stradali importanti è essenziale dunque poter contare sulla competenza consolidata di professionisti specializzati: una scelta che si rivela cruciale per affrontare le complesse conseguenze di un incidente, tutelando al meglio i propri diritti per ottenere giustizia ed il massimo risarcimento in tempi brevi.

“Le compagnie assicurative, infatti, cercano spesso di attribuire concorsualità agli utenti danneggiati, rendendo il percorso di tutela dei diritti ancora più arduo”, precisa Ippolito Piraino. “In questo contesto, la guida responsabile e il rispetto delle norme rappresentano indubbiamente strumenti fondamentali di prevenzione, ma quando il danno è ormai avvenuto, le vittime dei sinistri, inclusi i propri familiari, si trovano a dover affrontare un percorso medico-legale tortuoso e pieno di insidie che include, oltre i danni fisici, morali e biologici, anche i danni patrimoniali e quelli riflessi, ovvero i danni estesi ai congiunti”.

Contatti: https://www.studiopiraino.it