Stufe A Pellet Italia alla conquista dell'Europa

Pianiga, 7 febbraio 2024 – Stufe A pellet Italia, punto di riferimento nazionale nel settore del riscaldamento, si prepara a conquistare l'Europa.

Dopo aver consolidato la sua posizione tra i leader del mercato in Italia, la nota azienda veneta, specializzata nello sviluppo di stufe a pellet Made in Italy, prosegue nel percorso di internazionalizzazione iniziato negli ultimi anni, preparandosi a debuttare, dopo l'affermazione in Francia di due anni fa e il successo ottenuto in Spagna dello scorso anno, sul mercato tedesco, uno dei poli commerciali più importanti per l’export italiano.

Difatti, se la presenza del brand online è già una realtà in Francia e in Spagna, dove gli utenti possono acquistare tutte le proposte dell'azienda rispettivamente sui siti estufasdepelletsitalia.com e poelesagranulesitalia.com, in Germania sarà invece possibile accedere alle proposte del brand tramite il portale pelletoefenitalia.de, uno spazio digitale da poco inaugurato.

L'apertura di Stufe A Pellet Italia ai mercati esteri nasce in seguito a test di mercato effettuati tramite la piattaforma di Amazon, che ha permesso di testare l'interesse europeo nei confronti di questi prodotti tracciando un quadro più accurato della domanda oltreconfine.

Ma a sostenere il processo di espansione della nota azienda veneta verso nuovi mercati sono anche gli straordinari risultati che, negli ultimi anni, le hanno permesso di registrare una interessante fase di crescita: "Siamo passati da 15.000 stufe a pellet vendute nel 2021 a 50.000 nel 2022 – confermano i vertici della società – ci siamo dati l'obiettivo di raggiungere le 100.000 entro il 2025".

Un traguardo che testimonia la volontà del brand di spingersi sempre verso nuovi e più ambiziosi confini, alla luce di una realtà che ormai da tempo ha sancito il suo ruolo di primo piano tra le aziende italiane operanti nel settore.

Stufe A Pellet Italia: il riscaldamento tra design, innovazione e qualità

A fare di Stufe A Pellet Italia una realtà di riferimento nel settore del riscaldamento è la produzione 100% italiana: difatti, dall'ideazione alla progettazione, dalla scelta del design alla realizzazione, fino all'assemblaggio finale, ogni fase della fabbricazione delle stufe a pellet è rigorosamente Made in Italy.

A rispondere alle esigenze degli utenti sono più di 35 proposte diverse, a cominciare dai 23 modelli di stufe a pellet ad aria, comprensive sia di stufe a pellet canalizzate, che consentono il riscaldamento di più vani contemporaneamente tramite canalizzazione, sia di stufe a pellet salva spazio, che assicurano un comfort termico ottimale anche negli ambienti più piccoli senza essere troppo ingombranti.

A questi si affiancano 12 innovativi modelli idro, ovvero le cosiddette termostufe a pellet, delle proposte che riscaldano l'acqua che viene immessa negli impianti di riscaldamento assicurando, in alcuni modelli, anche la produzione di acqua calda sanitaria.

Tutte le soluzioni, naturalmente, sono il frutto di una costante ricerca da parte di tecnici qualificati, che lavorano incessantemente per portare le nuove tecnologie al servizio dei sistemi di riscaldamento. Le stufe a pellet dell’azienda godono inoltre della certificazione ambientale ai sensi del DM 186/2017: tutti i modelli sono infatti certificati 4 stelle e alcuni, nell'ultimo anno, hanno raggiunto la classe 5 stelle (la massima ottenibile).

Ma la qualità va di pari passo con la convenienza: Stufe A Pellet Italia, ponendosi come unico costruttore e rivenditore dei suoi prodotti, garantisce una formula di vendita online unica che prevede, attraverso l'acquisto diretto dalla fabbrica, l'eliminazione dell'impatto che gli intermediari possono avere sulla spesa finale, a tutto vantaggio del cliente finale.

Una formula che si è rivelata vincente, grazie alla possibilità di acquistare le migliori stufe a pellet con offerte esclusive senza compromessi sulla qualità, con consegna gratuita in tutta Europa, che si affianca all'opportunità di beneficiare delle forme di pagamento a rate offerte in collaborazione con PagoLight (Gruppo Compass), PayPal e Scalapay.

Non sorprende, dunque, che Stufe A Pellet Italia sia tra le realtà premiate dalla classifica "FT1000 2023" realizzata dal Financial Times e dalle classifiche “Leader della crescita 2022” e “Leader della crescita 2023” stilate da Statista e Sole24Ore, che riconoscono le aziende europee a più rapida crescita.

Per maggiori informazioni

Sito web: https://www.stufeapelletitalia.com/

Email: info@stufeapelletitalia.com