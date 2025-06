Sungrow firma un accordo strategico di distribuzione con PM Service per la fornitura di 100 unità PowerStack C&I ESS in Italia

MILANO, Italia, 23 giugno 2025 /PRNewswire/ -- Sungrow, leader mondiale nella fornitura di inverter e sistemi di accumulo di energia (ESS), annuncia una nuova partnership strategica di distribuzione con PM Service S.p.A., importante fornitore italiano di soluzioni per le energie rinnovabili. L'accordo prevede l'acquisto di 100 unità di ESS PowerStack da consegnare nel corso del 2025. PowerStack di Sungrow è un ESS modulare e completamente integrato, progettato per applicazioni commerciali e industriali (C&I).

Rafforzare le partnership locali per accelerare la transizione energetica

Questa collaborazione segna una pietra miliare nell'espansione di Sungrow nel mercato italiano, rafforzando il suo impegno a fornire soluzioni energetiche ad alte prestazioni, affidabili e sostenibili, adattate alle esigenze locali.

"Siamo entusiasti di collaborare con PM Service, un'azienda che condivide la nostra visione di un futuro energetico più pulito", ha dichiarato Meng Yang, responsabile della distribuzione per l'Europa di Sungrow. "Questo accordo non solo rafforza la nostra presenza in Italia, ma dimostra anche la crescente domanda di soluzioni di accumulo energetico robuste e scalabili come PowerStack".

PowerStack: Una soluzione intelligente per l'accumulo di energia

Verrà consegnata l'ultima edizione dell'ESS, PowerStack 255CS, che offre capacità di potenza flessibili - 57kWh (2 ore) o 514kWh (4 ore) - e un'efficienza di round-trip superiore al 90%. Completamente integrato con PCS, EMS e BMS, garantisce un funzionamento senza interruzioni in una serie di scenari, tra cui ESS standalone, PV + ESS, EV Charger + ESS e microgrid.

Inoltre, PowerStack è dotato di un'avanzata tecnologia di raffreddamento a liquido, di un'elevata densità energetica e di una gestione intelligente delle batterie per migliorare la sicurezza e le prestazioni. Grazie al suo design plug-and-play e alla sua scalabilità flessibile, è stato progettato per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei progetti di accumulo di energia, dal peak shaving e dal load shifting al supporto della rete e all'integrazione delle fonti rinnovabili.

"La collaborazione con Sungrow è stata una scelta facile per noi, data la reputazione di innovazione e affidabilità delle soluzioni energetiche", afferma Massimo Innocenti, CEO & Founder di PM Service: "PowerStack è la soluzione ideale per supportare la nostra strategia di crescita nel mercato italiano grazie alla sua tecnologia avanzata, alla scalabilità e alle capacità di integrazione senza soluzione di continuità. Insieme a Sungrow, stiamo rendendo possibile un futuro energetico più flessibile e sostenibile."

Italia: Un mercato strategico per l'espansione dei BESS di Sungrow

L'Italia rappresenta un mercato strategico per la crescita di Sungrow, in particolare nel segmento ESS. Gli ambiziosi obiettivi di transizione energetica e la crescente domanda di flessibilità della rete hanno posizionato il Paese come attore chiave nel panorama europeo delle energie rinnovabili. Sungrow è presente in Italia con una filiale locale dedicata. L'azienda ha inoltre di recente aperto la sua nuova sede a Milano che fungerà da hub per la collaborazione e l'innovazione internazionale.

Supporto completo in cinque settori strategici

Le attività italiane di Sungrow si concentrano su cinque settori strategici: Sistemi di accumulo di energia (ESS), fotovoltaico (PV), distribuzione (DISTRI), ricarica di veicoli elettrici (EVC) e idrogeno. Con una forte enfasi sui servizi pre e post-vendita di alto valore, Sungrow si impegna a supportare i propri clienti durante l'intero ciclo di vita del progetto, assicurando successo e soddisfazione a lungo termine.

Da oltre 18 anni, Sungrow ha costruito una forte presenza in tutta Europa, fornendo vendite locali, assistenza tecnica e servizi post-vendita. Oggi l'azienda opera con oltre 750 dipendenti, più di 25 uffici locali e due team di ricerca e sviluppo in Europa.

Informazioni su Sungrow

Sungrow, leader mondiale nella tecnologia delle energie rinnovabili, è pioniere di soluzioni energetiche sostenibili da oltre 28 anni. A dicembre 2024, Sungrow ha installato 740 GW di convertitori elettronici di potenza in tutto il mondo. L'azienda è riconosciuta come la numero 1 al mondo per le spedizioni di inverter fotovoltaici (S&P Global Commodity Insights) e come l'azienda di accumulo di energia più bancabile al mondo (BloombergNEF). Le sue innovazioni alimentano progetti di energia pulita in tutto il mondo, supportati da una rete di 520 punti di assistenza che garantiscono un'eccellente esperienza ai clienti. Sungrow si impegna a creare un ponte verso un futuro sostenibile attraverso una tecnologia all'avanguardia e un servizio senza pari. Per ulteriori informazioni, visitate il sito: www.sungrowpower.com

