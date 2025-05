Sunseeker Robotics nominata partner esclusivo di SV Werder Bremen grazie alle sue soluzioni intelligenti per la cura dei prati

BREMA, Germania, 16 maggio 2025 /PRNewswire/ -- Sunseeker ha stretto una partnership esclusiva con il club della Bundesliga SV Werder Bremen. La collaborazione coincide con la nomina di Charles Ollivon ad ambasciatore regionale del marchio per la Francia. Attraverso queste iniziative Sunseeker punta ad affermarsi come marchio premium nella cura robotica wireless dei prati in Germania e Francia, ridefinendo al contempo le soluzioni per la cura dei prati sia per i privati che per i professionisti.

La partnership è iniziata durante la partita casalinga del club contro il VfL Wolfsburg e durerà inizialmente sino alla fine della stagione 2026/27.

Commenta Klaus Filbry, amministratore delegato del club: "Siamo lieti di annunciare la nostra partnership con Sunseeker. "Riteniamo che, grazie alla completa esposizione durante le partite casalinghe della Bundesliga, questa collaborazione creerà un notevole valore del marchio Sunseeker in Germania".

Capitano dell'RC Toulon e della nazionale francese di rugby (XV de France), Charles Ollivon vanta una profonda conoscenza del gioco, messa in risalto dalla sua prestazione da campione nella European Challenge Cup del 2023. Fin da giovane, il campo di gioco è stato testimone delle sue eccezionali doti nel trasporto della palla.

I tosaerba robotizzati Sunseeker presentano caratteristiche comuni con i giocatori dell'SV Werder Brema e con la stella del rugby Charles Ollivon: tutti dimostrano un'agilità sorprendente sul campo.

Spiega Torsten Bollweg, Ceo di Sunseeker EMEA: "Come innovatore emergente nel settore delle attrezzature elettriche per l'outdoor, stiamo sfidando i marchi tradizionali con tecnologie all'avanguardia, impegnandoci a rimodellare il panorama del mercato. L'SV Werder Bremen non è solo un club storico con molti successi a livello nazionale e internazionale, ma mantiene anche forti radici locali e gode di un seguito nazionale in Germania. Apprezziamo l'attenzione del club a una crescita sostenibile a lungo termine e guardiamo con fiducia all'opportunità di creare insieme valore duraturo".

All'inizio di quest'anno, Sunseeker ha organizzato un evento di successo in Germania per annunciare l'ambiziosa espansione europea e presentare le sue tecnologie principali: guida completamente autonoma, tagli efficiente dell'erba e capacità su tutte le tipologie di terreno. In qualità di società di prestigio nello sviluppo di soluzioni intelligenti per la cura dei prati, Sunseeker vende ogni anno oltre due milioni di attrezzature da giardino e si colloca fra le prime tre aziende al mondo per quota di mercato dei tosaerba robotizzati. Guardando al futuro, Sunseeker aumenterà gli investimenti in ricerca e sviluppo e affinerà il suo know-how nella cura intelligente dei prati, rafforzando la leadership in Germania ed espandendo la presenza in Europa, Asia e Nord America.

Informazioni su Sunseeker

Fondata nel 2009, Sunseeker è una delle principali imprese mondiali nella cura intelligente dei prati, coniugando la tradizione con tecnologie all'avanguardie per offrire soluzioni efficienti e di facile uso. Ha ottenuto vari riconoscimenti per i suoi pionieristici tosaerba robotizzati wireless di prima generazione (2019-2023), stabilendo nuovi standard nella manutenzione automatizzata dei prati.

Grazie a una storia comprovata di risultati positivi in materia di innovazione, Sunseeker continua a plasmare il futuro della robotica. Sunseeker gestisce 11 filiali internazionali e impiega oltre 400 ingegneri di ricerca e sviluppo. Grazie a oltre 600 brevetti di prodotto e all'impegno per una crescita continua, rimane all'avanguardia nella tecnologia delle macchine intelligenti per l'outdoor.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2681345/SUN_SEEKEER_ELITE_OLLIVON6327.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2681346/SUN_SEEKEER_ELITE_OLLIVON6408.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/sunseeker-robotics-nominata-partner-esclusivo-di-sv-werder-bremen-grazie-alle-sue-soluzioni-intelligenti-per-la-cura-dei-prati-302457536.html

Comunicato stampa - Responsabilità editoriale PrNewswire