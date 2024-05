fuori il 23 maggio

"RIMANI (NELLA MENTE)"

“Senza paura, ci si tuffa, risaliamo sempre più forti”

23 maggio 2024. "RIMANI (NELLA MENTE)" è il terzo singolo in uscita nel 2024, per i Sunset Radio, band ormai consolidata nella scena alt-rock italiana.

Il brano, prodotto da Federico Ascari (Naska, Finley, ecc..), è una scarica di vibrazioni californiane anni 90' trasposte ai giorni nostri.

"Senza paura, ci si tuffa, risaliamo sempre più forti. Questa canzone è un inno alla determinazione e alla fiducia in se stessi", così commentano i Sunset Radio.

Il singolo sarà disponibile su tutti gli store a partire da Giovedì 23 Maggio.

BIOGRAFIA

I SUNSET RADIO sono una band alternative rock/punk rock formatasi a Ravenna nel 2016.

Nel 2016 esce il primo ep “Dreams, Memories and late night” seguito dal primo album “Vices” in uscita per “This Is Core”.

Seguono due anni di tour internazionali coprendo Italia, Svizzera, Austria, Russia e Giappone.

Nel 2018 la band pubblica il secondo album “ All The Colors Behind You” seguito da un doppio tour in Italia e Giappone. Nel 2020 esce a livello indipendente un EP di cinque tracce “Seasons”, che rappresenta la prima collaborazione con Fabrizio Panbarco (PanMusic, Melody Fall) come produttore.

A Novembre 2022 la band ravennate esce con il terzo disco “Thank You, Goodbye!”, album sicuramente più maturo e con influenze più Alternative/Pop rispetto ai precedenti.

“Thank you, Goodbye!” sarà l’ultimo disco della band con Andrea come cantante, che dopo sette anni lascia la band. Al suo posto “Enny”, precedentemente frontman dei cesenati “Now.Here”, con il quale attualmente la band ha all’attivo quattro singoli e un tour italiano.

Nel corso degli anni la band ha condiviso il palco con: Millencolin, Bad Religion, Suicidal Tendencies, Zebrahead, Satanic Surfers, Punkreas, Teenage Bottlerocket, Our Last Night, e molte altre.

La band è composta da: Enan (voce), Matteo (chitarra), Riccardo (chitarra), Franco (basso) e Davide (batteria).

LINK SOCIAL:

IG: https://www.instagram.com/sunsetradiomusic/

FB: https://www.facebook.com/sunsetradio.official/

TIKTOK: https://www.tiktok.com/@sunsetradiomusic

TWITTER: https://twitter.com/sunset_radio_

EPK: https://www.sunsetradiomusic.com/epk/

WEBSITE: https://www.sunsetradiomusic.com/

LINKTREE: https://linktr.ee/sunsetradio

YOUTUBE CHANNEL: https://www.youtube.com/c/SunsetRadioOfficial

Per info e interviste scrivere a

Sara Alice tsckpress@thesoundcheck.it