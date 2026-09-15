Supercar, un mercato da oltre 27 miliardi alla prova dell’elettrico

Varese, 15 Settembre 2026. Secondo le stime di Business Research Insights, il mercato globale delle supercar vale 19,67 miliardi di dollari nel 2026 e potrebbe superare i 27 miliardi entro il 2035. La crescita media annua prevista è del 3,72%: un’espansione costante, dunque, ma lontana dai ritmi di un vero boom.

Dietro l’aumento del valore del mercato si nasconde però una trasformazione più profonda. Il settore, tradizionalmente costruito intorno alla potenza del motore, al suono e alle prestazioni meccaniche, deve ora confrontarsi con batterie, software, connettività e nuove regole sulle emissioni.

Elettrificazione e nuove tecnologie

La transizione verso modelli elettrici e ibridi rappresenta uno dei principali cambiamenti in corso. I produttori stanno investendo nello sviluppo di batterie più performanti, materiali leggeri e soluzioni aerodinamiche capaci di compensare il maggiore peso delle nuove motorizzazioni. La sfida non consiste soltanto nel raggiungere velocità e accelerazioni elevate, ma nel conservare quelle caratteristiche emozionali che hanno reso le supercar oggetti di desiderio.

L’elettrificazione, del resto, non dipende esclusivamente dalle normative ambientali. Anche le richieste dei clienti stanno cambiando.

Accanto alle prestazioni acquistano importanza la personalizzazione, il comfort, i sistemi di infotainment, la connettività e le tecnologie di assistenza alla guida. Le supercar tendono così a diventare più sofisticate e, in alcuni casi, più adatte a un utilizzo quotidiano.

Resta tuttavia un mercato fortemente esclusivo. I prezzi elevati restringono il numero dei potenziali acquirenti e possono limitare la crescita nel lungo periodo. Proprio per questo, intorno alla proprietà tradizionale si sono sviluppate diverse modalità di accesso.

Acquisto, finanziamento e noleggio

Il rapporto individua nei finanziamenti e nei prestiti una componente rilevante del mercato. Il ricorso a questi strumenti non segnala necessariamente una minore capacità di spesa. Anche i clienti con elevate disponibilità possono preferire non immobilizzare grandi quantità di capitale, mantenere maggiore liquidità o sostituire più frequentemente il veicolo.

Diverso è il fenomeno del noleggio a breve termine, che non rientra direttamente nei dati della ricerca ma contribuisce ad ampliare la platea degli utilizzatori. Secondo l’azienda di noleggio di supercar GC Auto, questi mezzi possono essere noleggiati per pochi giorni (o anche solo qualche ora) per le più svariate occasioni: eventi, cerimonie, video musicali, vacanze, ecc.

Non si tratta di un’alternativa equivalente all’acquisto, né esistono dati globali omogenei sufficienti per misurarne il peso. Il noleggio breve segnala però un cambiamento nel rapporto con questi veicoli: per una parte del pubblico, l’esperienza può contare più della proprietà.

Anche la geografia della domanda si sta modificando. Secondo il rapporto, l’Asia-Pacifico occupa una posizione centrale nel mercato, sostenuta dall’aumento dei consumatori ad alto reddito, dalla domanda di beni di lusso e dall’interesse verso personalizzazione e motorizzazioni elettrificate. Europa e Stati Uniti restano aree fondamentali, soprattutto per la presenza dei principali produttori, ma una parte crescente delle opportunità commerciali si concentra sui mercati asiatici.

La competizione futura non si giocherà quindi soltanto sulla potenza. Batterie, software, materiali avanzati, servizi dedicati e capacità di offrire esperienze personalizzate diventeranno elementi sempre più importanti.

Per i produttori, il problema sarà trovare un equilibrio: innovare abbastanza da rispettare norme e aspettative emergenti, senza trasformare la supercar in un prodotto tecnologicamente avanzato ma privo di identità. La prossima corsa del settore non riguarderà soltanto la velocità, ma la capacità di combinare prestazioni, esclusività ed esperienza, anche oltre la proprietà tradizionale.

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