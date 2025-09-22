Supermicro INNOVATE! EMEA 2025 - Scopri la più recente linea AI ampliata per potenziare i carichi di lavoro dei data center e all'edge

SAN JOSE, California e MADRID, 22 settembre 2025 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), fornitore di soluzioni IT complete per IA/ML, HPC, cloud, storage e 5G/edge, ha annunciato oggi diversi nuovi server e presenterà i suoi ultimi sistemi ottimizzati per l'IA all'evento Supermicro INNOVATE! a Madrid, Spagna. Nell'ambito dell'espansione continua delle attività di Supermicro in ambito ingegneristico, produttivo e commerciale nell'area EMEA, l'evento INNOVATE! consentirà ai clienti e ai partner di canale di scoprire l'intera gamma di prodotti Supermicro, con ampie opportunità di approfondirne le caratteristiche con esperti. Inoltre, i partecipanti avranno la possibilità di esplorare le soluzioni Supermicro Data Center Building Block Solutions®, che forniranno l'infrastruttura IT completa per la nuova generazione di data center.

"Supermicro INNOVATE! 2025 è l'evento in cui riuniamo i nostri clienti, partner e la comunità tecnologica più ampia di Europa, Medio Oriente e Africa per esplorare tecnologie e soluzioni infrastrutturali all'avanguardia, pensate per il futuro dell'IA", spiega Vik Malyala, direttore generale e presidente EMEA presso Supermicro. "Questo evento sottolinea il nostro impegno nell'offrire alle imprese di tutto il mondo le soluzioni più avanzate ed efficienti dal punto di vista energetico per ottenere risultati migliori".

Le soluzioni Supermicro sono sviluppate e realizzate in stretta collaborazione con AMD, Intel e NVIDIA. Grazie all'approccio modulare adottato da Supermicro, è possibile assemblare rapidamente numerose configurazioni per ottimizzare il supporto di un'ampia gamma di carichi di lavoro, dall'edge al data center. Che si tratti di addestramento dell'IA per data center o di inferenza all'edge, Supermicro progetta, produce e fornisce soluzioni che consentono un veloce addestramento IA e un'inferenza complessa in prossimità delle fonti di dati. Ciò riduce la congestione della rete, consentendo un processo decisionale più rapido.

Gli ultimi sistemi Supermicro ottimizzati per l'IA sono ora disponibili con la nuovissima generazione di GPU NVIDIA, le soluzioni rack-scale NVIDIA GB300 NVL72 e NVIDIA HGX™B300. Molti sistemi sono disponibili con raffreddamento a liquido, che può ridurre il consumo energetico del data center fino al 40%.

All'evento Supermicro INNOVATE! EMEA di Madrid, Supermicro presenterà i nuovi server di addestramento IA e l'ampliamento del suo portafoglio edge con sistemi ottimizzati per carichi di lavoro IA distribuiti, dotati di processori Intel Xeon 6 SoC e NVIDIA Jetson Orin NX. Questi sistemi sono progettati per offrire soluzioni ad alte prestazioni e a basso consumo energetico in ambienti in cui energia, costi e spazio sono fattori chiave. Supermicro presenta un sistema 1U a profondità ridotta dotato di NVIDIA Grace C1, progettato per integrare l'IA nella RAN (Radio Access Network).

Per maggiori informazioni visitare https://www.supermicro.com/en/solutions/dcbbs

I nuovi sistemi edge di Supermicro

Famiglie di prodotti a Supermicro INNOVATE!

I nuovi sistemi saranno presentati al Supermicro INNOVATE! 2025 e saranno disponibili ai clienti di tutto il mondo.

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) è una delle principali imprese mondiali nello sviluppo di soluzioni IT complete e ottimizzate per le applicazioni. Azienda fondata e operativa a San Jose, in California, Supermicro è impegnata a offrire innovazioni per il mercato delle infrastrutture aziendali, del cloud, dell'IA e IT per il 5G telco/edge. Siamo un fornitore di soluzioni IT totali con server, AI, storage, IoT, sistemi di commutazione, software e servizi di assistenza. Il know-how di Supermicro nella progettazione di schede madri, sistemi di alimentazione e chassis supporta ulteriormente le attività di sviluppo e produzione, consentendo l'innovazione di prossima generazione dal cloud all'edge per i clienti in tutto il mondo. Le nostre soluzioni sono progettate e realizzate internamente (negli Stati Uniti, a Taiwan e nei Paesi Bassi), sfruttando operazioni globali per generare scalabilità ed efficienza, e ottimizzate per migliorare il TCO e ridurre l'impatto ambientale (green computing). Il pluripremiato portfolio di Server Building Block Solutions® consente ai clienti di ottimizzare il carico di lavoro e l'applicazione specifici, scegliendo tra un'ampia famiglia di sistemi realizzati con i nostri blocchi di costruzione flessibili e riutilizzabili che supportano un set completo di fattori di forma, processori, memoria, GPU, storage, networking, alimentazione e soluzioni di raffreddamento (aria condizionata, raffreddamento ad aria libera o raffreddamento a liquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green sono marchi di fabbrica e/o marchi di fabbrica registrati di Super Micro Computer, Inc.

Tutti gli altri marchi, nomi e marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2777673/Supermicro_INNOVATE___Latest_GPUs.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.