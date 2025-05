Supermicro offre il miglior rapporto costo/densità per istanza server della categoria con il nuovo MicroCloud, una soluzione multi-nodo per carichi di lavoro leggeri di fascia base basata sui processori AMD EPYC™ serie 4005.

SAN JOSE, California, 15 maggio 2025 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornitore di soluzioni IT complete per IA, cloud, storage e 5G/Edge, annuncia che sono ora disponibili vari server Supermicro che aggiungono alle CPU serie EPYC™ 4000 basate su AMD i processori AMD serie EPYC™ 4005. Questi server sono ottimizzati in modo da bilanciare efficacemente densità di prestazioni, scalabilità e costo contenuto. Supermicro presenterà la nuova soluzione multi-nodo Supermicro MicroCloud, una versione CPU a 10 nodi e una versione CPU + GPU a 5 nodi, in un fattore di forma 3U, ideale per le imprese che desiderano ottimizzare spazio, energia e costi della loro infrastruttura IT. La famiglia di prodotti Supermicro MicroCloud si rivolge ai mercati di hosting dedicato in cui è utile condividere chassis, alimentazione e raffreddamento pur mantenendo la separazione fisica.

"Supermicro continua a offrire soluzioni rack-scale innovative per un'ampia gamma di casi d'uso, con l'aggiunta della nuova soluzione multi-nodo Supermicro MicroCloud dotata dei più recenti processori AMD EPYC serie 4005, progettati per rispondere in modo ottimale alle esigenze dei service provider on-premise o cloud che hanno bisogno di soluzioni potenti ma dal costo contenuto in un compatto fattore di forma 3U", commenta Mory Lin, Vicepresidente IoT/Embedded & Edge Computing presso Supermicro. "Questi server offrono fino a 2080 core su un rack standard da 42U, riducendo notevolmente lo spazio rack del data center e il TCO complessivo per le grandi aziende e le piccole e medie imprese."

Scopri di più sui server Supermicro dotati di CPU AMD EPYC serie 4005 https://www.supermicro.com/en/featured/epyc-4000-series

La famiglia di server Supermicro MicroCloud sfrutta la comprovata configurazione Supermicro, scalabile fino a 10 nodi CPU o fino a 5 nodi CPU + GPU per chassis. Supermicro aggiunge le CPU AMD EPYC serie 4005 al suo ultimo portafoglio di soluzioni per data center entry-level, supportando un'ampia gamma di sistemi – da 1U, 2U e Tower – nonché gli innovativi server Supermicro MicroCloud multi-nodo 3U. Con fino a 10 nodi server in soli 3U di spazio rack, i clienti possono aumentare la densità di calcolo di oltre 3,3 volte rispetto ai server rackmount 1U standard nel settore. Le nuove CPU AMD EPYC serie 4005 offrono fino a 16 core e velocità di clock fino a 5,7 GHz, consentendo di supportare dispositivi periferici altamente performanti mediante due schede aggiuntive PCIe 5.0 x8 o una GPU x16 full-height full-width. Grazie al design salvaspazio e al basso consumo energetico questo sistema Supermicro MicroCloud multi-nodo 3U è ottimizzato per l'hosting web e dedicato, il cloud gaming e le reti di distribuzione di contenuti.

"Supermicro e AMD hanno iniziato a collaborare creando i prodotti serie EPYC™ 4000 di prima generazione, ed è incredibile vedere i progressi compiuti insieme nelle nostre nuovissime CPU serie EPYC™ 4005 combinate con i server Supermicro MicroCloud per carichi di lavoro impegnativi basati su IA e cloud aziendale", spiega Derek Dicker, vicepresidente aziendale Enterprise e HPC Business presso AMD. "Collaboriamo fianco a fianco con Supermicro e altri partner per sviluppare processori differenziati per soluzioni aziendali dal costo contenuto. Le funzionalità di memoria e I/O, unite alla nostra ultima architettura "Zen 5", offrono ai nostri partner tecnologici la flessibilità necessaria per creare sistemi potenti ma dal prezzo accessibile, che soddisfano le esigenze specifiche di aziende e data center in crescita."

"Dato che imprese cercano di fare "di più con meno", soprattutto in ambienti con limitazioni di spazio e di alimentazione, soluzioni come quelle Supermicro MicroCloud basate sui processori AMD serie EPYC 4005 si distinguono per la loro capacità di migliorare drasticamente la densità di elaborazione senza sacrificare le prestazioni", aggiunge Alvin Nguyen, analista senior presso Forrester. "Questo tipo di architettura modulare e multi-nodo è particolarmente adatto ai service provider IT e alle PMI che desiderano risparmiare spazio sui rack dei data center, ridurre il consumo energetico e contenere il TCO complessivo, oltre a garantire una scalabilità efficiente tra i carichi di lavoro".

I server Supermicro forniscono piattaforme dedicate per aziende o service provider che desiderano cogliere nuove opportunità con soluzioni potenti e basate sull'IA che consentano di risparmiare energia e spazio grazie a funzionalità come alimentazione e raffreddamento condivisi. I processori AMD EPYC™ serie 4005 con architettura core "Zen 5" ad alta efficienza offrono un numero di core da 6 a 16, basso TDP – fino a 65 W – e includono un modello basato sulla tecnologia AMD 3D V-Cache™ integrata ai fini di una cache L3 più grande e una latenza inferiore. Grazie a due canali di memoria DDR5 veloce (capacità fino a 192 GB) e 28 corsie di espandibilità PCIe® Gen 5, questi processori forniscono una piattaforma a basso consumo energetico e alta densità delle prestazioni che risponde a un'ampia gamma di esigenze di elaborazione aziendale quotidiane.

Questi server sono progettati per piccole e medie imprese, clienti di server dipartimentali e di filiali e service provider IT in hosting, grazie alla loro convincente combinazione di convenienza economica, prestazioni e facilità di gestione. I processori AMD EPYC serie 4005 sono progettati per offrire elevate prestazioni per carichi di lavoro server generici in un package semplificato a singolo socket.

I seguenti sistemi impiegano il processore AMD EPYC™ serie 4005:

MicroCloud a 10 nodi https://www.supermicro.com/en/products/system/microcloud/3u/as-3015mr-h10tnr

MicroCloud a 5 nodi https://www.supermicro.com/en/products/system/microcloud/3u/as-3015mr-h5tnr

Tradizionale, 1Uhttps://www.supermicro.com/en/products/system/mainstream/1u/as-1015a-mt

Tradizionale, 2Uhttps://www.supermicro.com/en/products/system/mainstream/2u/as-2015a-tr (2U)

Tower Servershttps://www.supermicro.com/en/products/system/mainstream/tower/as-3015a-i

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) è una delle principali imprese mondiali nello sviluppo di soluzioni IT complete ottimizzate per le applicazioni. Fondata e con sede a San Jose, California, Supermicro è impegnata a creare innovazioni per il mercato delle infrastrutture aziendali, del cloud, dell'IA e per il 5G telco/edge IT. Offriamo soluzioni IT complete con server, IA, storage, IoT, sistemi di commutazione, software e servizi di assistenza. Il know-how di Supermicro nel campo della progettazione delle schede madri, dei sistemi di alimentazione e degli chassis ne favorisce ulteriormente le attività di sviluppo e produzione e rende possibile l'innovazione di prossima generazione, dal cloud all'edge, per i clienti globali. Le nostre soluzioni sono progettate e realizzate internamente (negli Stati Uniti, a Taiwan e nei Paesi Bassi), sfruttando operazioni globali per generare scalabilità ed efficienza, e ottimizzate per migliorare il TCO e ridurre l'impatto ambientale (green computing). Il premiato portafoglio Server Building Block Solutions® consente ai clienti di selezionare l'ottimizzazione maggiormente in linea con i requisiti specifici dei loro carichi di lavoro e applicazioni, scegliendo all'interno di una vasta famiglia di sistemi realizzati con i nostri 'blocchi costruttivi' flessibili e riutilizzabili che supportano una serie completa di fattori di forma, processori, memorie, GPU, storage, reti, sistemi di alimentazione e soluzioni per il raffreddamento (ad aria condizionata, ad aria libera o a liquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green sono marchi di fabbrica e/o marchi di fabbrica registrati di Super Micro Computer, Inc.

Tutti gli altri marchi, nomi e marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2685360/MicroCloud_Servers_Powered_by_AMD_EPYC_4005_Processors.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

Comunicato stampa - Responsabilità editoriale PrNewswire