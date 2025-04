Svirepgroup (Le): Finanza agevolata e innovazione per la crescita e la resilienza delle PMI

Con sedi a Lecce, Bari e Bologna, l’azienda pugliese unisce consulenza strategica e tecnologie avanzate per supportare le imprese nell’accesso alla finanza agevolata, promuovendo sviluppo, trasformazione e competitività in un contesto economico in rapido cambiamento.

Lecce, 15/04/2025. In un contesto segnato da instabilità geopolitiche ed economiche, le imprese affrontano sfide crescenti: aumento dei costi, mercati incerti e trasformazioni nei modelli produttivi impongono una nuova visione.

«L’Europa deve rafforzare le proprie filiere produttive e puntare all’autosufficienza strategica in tutti i settori chiave. La finanza agevolata è uno strumento essenziale in questo processo», afferma Alessio Arnò, amministratore di SVIREPGROUP , società con sedi a Lecce, Bari e Bologna, attiva in sviluppo aziendale, finanza agevolata, formazione e internazionalizzazione.

«Il nostro compito è tradurre regolamenti complessi in azioni concrete. Studiamo le normative e costruiamo strategie personalizzate per trasformare le agevolazioni in risultati misurabili per le imprese».

La consulenza parte da un’ analisi strategica personalizzata: ogni impresa ha struttura e obiettivi differenti. Chi dispone di liquidità può valorizzare le detrazioni fiscali, mentre chi ha bisogno di liquidità va orientato verso fondi perduti, leasing o finanziamenti agevolati.

«Ecco perché l’audit iniziale è fondamentale: consente di fotografare la situazione aziendale e progettare un piano d’intervento su misura — anche pluriennale — concreto e orientato ai risultati».

SVIREPGROUP affianca il cliente in tutte le fasi: dalla scelta dello strumento giusto alla rendicontazione, passando per la selezione dei fornitori e la verifica dei requisiti.

A rafforzare questa visione c’è Attiva Impresa, un network nazionale di oltre 80 commercialisti attivi nei loro studi tramite Point dedicati. Connessi a una piattaforma digitale con intelligenza artificiale, operano in modo sinergico per semplificare la gestione documentale e la comunicazione con il cliente, ottimizzando tempi e processi.

«Investiamo in una consulenza sempre più capillare e performante – prosegue Arnò – per portare innovazione, visione e solidità alle PMI italiane».

Arnò è anche autore di un libro “ Italia Indipendente: La Nuova Via per le PMI tra Innovazione e Geopolitica” di prossima uscita dedicato al futuro delle imprese italiane: più innovazione, più indipendenza produttiva, più Europa.

Un’opera che unisce riflessione geopolitica e concretezza operativa, affrontando temi come autoproduzione di filiere, economia circolare e rilancio delle eccellenze italiane.

Con suggerimenti pratici su come strutturare piani agevolativi integrati e collaborare strategicamente con il sistema bancario, il libro offre una guida concreta alla trasformazione delle PMI.

L’obiettivo? Costruire una vera filiera europea di prossimità — autonoma da Cina e USA — capace di produrre, trasformare e distribuire in modo rapido, sostenibile e strategico.

Un’economia interconnessa ma autosufficiente , dove ogni nodo produttivo alimenta il successivo, riducendo tempi, costi e dipendenze esterne.

Anche un eventuale incremento della spesa per la difesa, se letto in chiave industriale, può rappresentare un’opportunità di diversificazione e crescita , aprendo nuove commesse e spazi di fatturato per le aziende italiane ed europee.

È questa la sfida che SvirepGroup e Attiva Impresa affrontano ogni giorno: trasformare l’Europa in un ecosistema industriale moderno, flessibile e radicato nei territori .

CONTATTI PER LA STAMPA: https://www.svirepgroup.com/contattaci/

A cura di:

Pagine Sì! SpA

https://www.paginesispa.it/

tel. 0744.431.927

Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall'ente che lo emette. L'Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi