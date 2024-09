Tether e Paolo Ardoino, non solo stablecoin: AI, energia, privacy totale nelle comunicazioni e primati a livello globale

Lugano (Svizzera) – Lunedi, 30 settembre 2024. L’azienda Tether ha reso la sua valuta digitale (USDt) leader mondiale tra le stablecoin - token progettati per mantenere un valore stabile ancorato a una moneta fiat, in questo caso il dollaro USA - e vanta al momento una capitalizzazione di mercato di oltre $ 118 miliardi.

Sotto la guida dell’italiano Paolo Ardoino - che è anche CTO di Bitfinex, piattaforma di trading gestita dalla medesima proprietà - Tether sta ridefinendo il panorama finanziario globale.

Con un focus particolare sui mercati emergenti, l’inclusione e la libertà finanziaria e sulla diversificazione verso l’innovazione tecnologica più all’avanguardia, Tether non si limita ad emettere e gestire un semplice strumento finanziario, ma sta evolvendosi: da azienda a vero e proprio ecosistema volto al futuro.

Al suo interno, infatti, grazie ad investimenti mirati e partnership strategiche, convivono avanzamenti verso diverse frontiere del tech: dall’intelligenza artificiale all’impegno per l’educazione e la divulgazione in ambito Bitcoin e P2P, dal mining sostenibile all’energia, all'intelligenza artificiale, alle neurotecnologie, alla realizzazione di piattaforme di comunicazione che hanno il potenziale per liberare gli interlocutori da qualunque tipo di intermediario, garantendo la loro privacy assoluta e la protezione da ingerenze di ogni genere.

1. Chi è Paolo Ardoino: da ricercatore a visionario del Fintech

Paolo Ardoino, 39 anni, originario di Cisano Sul Neva (Savona), ha trasformato il suo amore per la tecnologia e la scienza in una carriera rivoluzionaria. Da ricercatore non strutturato all’Università di Genova a CEO di Tether: l’informatico appassionato di finanza incarna la storia del successo imprenditoriale italiano nel settore tech.

"Per tutta la mia vita sono stato innamorato della tecnologia e della scienza. Ho capito cosa posso costruire da solo e quali meravigliosi progetti posso realizzare con una squadra." - Paolo Ardoino

La sua visione, illuminata subito dopo il 2009 dalla creazione di Satoshi Nakamoto - Bitcoin e la sua blockchain -, va oggi oltre le stablecoin e aspira a costruire strumenti che promuovano la libertà di espressione e finanziaria, offrendo alternative ai monopoli esistenti che siano pronte addirittura per “resistere all’apocalisse”.

2. Tether, tra leadership di mercato e innovazione tecnologica

Dati Principali (2024):

● Capitalizzazione di mercato: 118.4 miliardi di dollari americani

● Volume giornaliero di transazioni: 53 miliardi di dollari americani (rete Tron)

● Utili nella prima metà del 2024: 5,2 miliardi di dollari americani

Tether esprime una presenza significativa sui mercati globali, con un'attenzione particolare a quelli emergenti:

● Ampia Base Utenti: Tether ha raggiunto oltre 350 milioni di utenti in tutto il mondo.

● Focus sui mercati emergenti: Tether si concentra su regioni in cui l'accesso ai servizi bancari tradizionali è limitato. Paolo Ardoino, sul tema, ha sottolineato: “Coloro che ne hanno realmente bisogno di una stablecoin si trovano in Asia, Medio Oriente, Africa, Sud e Centro America: tutte regioni del mondo che hanno difficoltà ad accedere al sistema bancario."

● Utilizzo nei mercati in via di sviluppo: Tether ha osservato una crescente adozione di USDt nei mercati in via di sviluppo, dove viene utilizzato come protezione contro l'inflazione e per facilitare le rimesse.

Adozione globale mainstream: integrazione Tether-Telegram

● Tether ha compiuto un passo significativo verso l'adozione di massa delle stablecoin attraverso una partnership strategica con Telegram. L'app di messaggistica, che conta circa 900 milioni di utenti, ora supporta pagamenti e trasferimenti in USDt mediante la sua infrastruttura The Open Network (TON), permettendo così agli utenti di Telegram di inviare e ricevere USDt direttamente all'interno dell'app, semplificando l'accesso alle valute digitali ad un vasto pubblico internazionale.

"Pochi in Europa e negli Stati Uniti hanno davvero bisogno di una stablecoin, la maggior parte delle persone che vivono in quei territori ha già un conto bancario". - Paolo Ardoino

2.1 Non solo stablecoin

Tether, però, non si limita a primeggiare nel mercato delle stablecoin: sta ridefinendo il concetto stesso di azienda tecnologica. La sua strategia di diversificazione la pone in posizione di avanguardia in settori cruciali per il futuro dell’innovazione su scala globale.

“Siamo pronti a realizzare e a sostenere l'implementazione di tecnologie all'avanguardia che eliminino i limiti di ciò che oggi, nel mondo, è possibile fare.” - Paolo Ardoino

L’azienda ha, infatti, annunciato una significativa espansione della sua missione, andando oltre l'offerta di stablecoin per abbracciare un approccio più ampio e finalizzato alla creazione di infrastrutture basate su conoscenza e inclusività. Questa nuova strategia si articola in quattro divisioni chiave:

1. Tether Data - divisione investimenti strategici in tecnologia:

○ Focus sullo sviluppo e investimento in tecnologie emergenti come l'intelligenza artificiale e le piattaforme peer-to-peer.

○ Progetti notevoli includono Holepunch, che ha portato a innovazioni come Keet e Pear Runtime.

○ Investimenti strategici in aziende leader nell'AI come Northern Data Group e Blackrock Neurotech.

2. Tether Finance - divisione servizi di asset digitali:

○ Continua a gestire i prodotti stablecoin tradizionali di Tether.

○ Mira a democratizzare il sistema finanziario globale attraverso la tecnologia blockchain.

○ Sviluppo di una piattaforma di tokenizzazione di asset digitali per favorire l'adozione mainstream.

3. Tether Power - divisione mining Bitcoin sostenibile ed energia:

○ Focalizzata su operazioni di mining Bitcoin sostenibili.

○ Allineata con pratiche responsabili per garantire l'integrità della rete Bitcoin mediante energia rinnovabile.

○ Priorità alla crescita sostenibile, in linea con la missione di Tether di promuovere la libertà finanziaria.

4. TetherEdu - divisione trasformazione dell'educazione digitale:

○ Impegnata nell'espandere l'accesso globale all'educazione sulle competenze digitali.

○ Supporto a iniziative educative per promuovere l'adozione di tecnologie blockchain e peer-to-peer.

○ Portfolio che include partnership pubblico-private come il Plan ₿ di Lugano e investimenti in piattaforme come l'Academy of Digital Industries.

2.2 Investimenti in AI e Neurotecnologie

Tether, inoltre, sta esplorando le frontiere dell'intelligenza artificiale e delle interfacce cervello-computer, caratterizzandosi tra i pionieri di chi potrebbe rivoluzionare l'interazione umana con i sistemi digitali.

● Infrastruttura per l’Intelligenza Artificiale: a fine marzo 2024, Tether ha annunciato un nuovo percorso volto a sviluppare inediti standard industriali e promuovere l'innovazione e l'accessibilità di strumenti tecnologici realizzati con AI. In questo contesto, è stato ufficializzato un significativo investimento per l'acquisizione di 24,000 GPU NVIDIA H100, che posiziona l’azienda tra i principali player nell'infrastruttura AI in Europa.

● Interfacce Cervello-Computer con Blackrock Neurotech: investimento nella neurotecnologia, un campo che studia l'interazione tra il cervello umano e i sistemi tecnologici. Un indirizzo rivoluzionario, al momento più avanzato di Neuralink, che include lo sviluppo di interfacce capaci, ad esempio, di leggere 90 caratteri al minuto direttamente dal cervello, trasformarli in parole che vengano riprodotte con sistema text-to-speech, e tecnologie che permettono a individui tetraplegici di guidare.

2.3 Mining Bitcoin sostenibile e innovazione energetica

Tether, inoltre, sta ridefinendo gli standard di sostenibilità nel mining di Bitcoin, caratterizzandosi per il suo impegno concreto verso pratiche che lo rendano ecologicamente responsabile, stabilendo di fatto nuovi parametri di riferimento per l’industry.

● Progetto Volcano Energy in El Salvador: nel giugno del 2023, Tether ha partecipato a un investimento di 1 miliardo di dollari americani per costruire "Volcano Energy": un parco per generare 241 MW di energia rinnovabile ogni anno a Metapán. Questo progetto mira a diventare una delle più grandi farm di mining sostenibile di Bitcoin al mondo, che integra energia solare (169 MW) ed eolica (72 MW) in una regione di origine vulcanica già nota per la generazione di elettricità da fonti geotermiche.

● Investimenti in Uruguay: a partire dallo stesso periodo, Tether ha stabilito collaborazioni significative nella produzione di energia e nel lancio di operazioni di mining Bitcoin sostenibile anche in Uruguay. Questa iniziativa sfrutta il fatto che la nazione sudamericana genera il 94% della sua elettricità da fonti rinnovabili, principalmente eolica e solare.

"Il nostro impegno incrollabile per l'energia rinnovabile garantisce che ogni bitcoin estratto lasci un'impronta ecologica minima, sostenendo al contempo la sicurezza e l'integrità della rete Bitcoin." - Paolo Ardoino

2.4 Comunicazione e infrastrutture decentralizzati grazie alle tecnologie P2P

Tether sta introducendo sul mercato strumenti con tecnologie P2P (in cui i device delle parti di una conversazione o transazione sono collegati senza l’ausilio di un server/azienda centrale che possa intervenire o guadagnare dalla facilitazione/servizio concesso) i quali potrebbero ridisegnare la comunicazione tra persone e la loro possibilità di realizzare strumenti decentralizzati a loro volta:

● Keet: un'applicazione di chiamate, videochiamate, chat e community tra due o più persone che rappresenta un approccio innovativo alla privacy e alla sicurezza delle comunicazioni interpersonali su piattaforme digitali, grazie alla decentralizzazione consentita dall’ecosistema di sviluppo peer-to-peer di Holepunch, già generato da Tether e disponibile a tutti.

● Pear Credit: lanciato nell'ottobre 2022 in collaborazione con Holepunch e Synonym, un’altra azienda del gruppo che si occupa di protocolli web decentralizzati. Si tratta di un sistema di credito peer-to-peer che consente di creare "token" di credito P2P veloci, economici e scalabili, senza dipendere da blockchain o reti con stato globale condiviso.

2.5 Iniziative anti-inflazionistiche e di inclusione finanziaria

Tether sta dimostrando un impegno concreto verso pratiche di business innovative e sostenibili anche a livello sociale, con un focus particolare sull'inclusione finanziaria nei mercati emergenti:

● Investimento strategico per l'inclusione finanziaria: nel giugno 2024, Tether ha annunciato un investimento strategico di $18.75M in XREX Group, un’istituzione finanziaria che mira a facilitare pagamenti transfrontalieri tra aziende nei mercati emergenti mediante USDt, offrendo alle imprese e alle piccole attività maggiore facilità, efficienza e potenzialmente costi di transazione nettamente inferiori.

● Innovazione contro l'inflazione: in collaborazione con la Unitas Foundation, Tether sta supportando il lancio di XAU1, una stablecoin unitizzata ancorata al dollaro USA e sovra-riservata con Tether Gold (XAUt). Questa iniziativa offre agli utenti delle valute digitali un'alternativa stabile e una copertura contro l'inflazione, particolarmente rilevante nei mercati emergenti.

● Espansione nel mercato degli Emirati Arabi Uniti: nell'agosto 2024, Tether ha annunciato lo sviluppo di una nuova stablecoin ancorata al Dirham degli Emirati Arabi Uniti (AED), in collaborazione con il conglomerato tecnologico Phoenix Group PLC. Questa iniziativa mira a facilitare il commercio internazionale, ridurre i costi di transazione e fornire una copertura contro le fluttuazioni valutarie, contribuendo significativamente all'ecosistema finanziario degli Emirati Arabi Uniti e non solo.

3. Sfide normative e visione per il futuro

Tether affronta e aiuta a risolvere sfide normative globali, con particolare attenzione all'Europa e alla sua recente regolamentazione MiCA (Markets in Crypto-Assets): un quadro normativo dell'Unione Europea progettato per regolamentare le criptovalute e le stablecoin. Rispetto a questo Paolo Ardoino ha espresso preoccupazioni, in particolare sulle restrizioni imposte alle riserve delle stablecoin che, secondo l’UE, dovrebbero essere detenute da banche, mettendo a rischio la possibile liquidazione dei fondi agli utenti in caso di problemi agli istituti bancari tradizionali, sottolineando quindi la necessità di un approccio più flessibile per mantenere la stabilità e l'efficienza operativa.

Progetti Futuri:

● Espansione di iniziative di divulgazione ed educazione globale in ambito tecnologico, Bitcoin, blockchain e P2P

● Continuo supporto al Plan ₿ di Lugano: un progetto che rappresenta un modello unico di collaborazione tra un'azienda tecnologica - Tether, appunto - e un'amministrazione locale per l'implementazione concreta delle valute digitali nei pagamenti quotidiani e nell’infrastruttura finanziaria della Città di Lugano, in Canton Ticino, a 30 km dal confine italiano.

4. Dov’è possibile ascoltare o incontrare Paolo Ardoino? Prossimi impegni / Interventi sui media

1. Podcast Black Box (Will Media) e Crypto Box by Actually (Will Media), già disponibili

○ Un podcast che racconta i meccanismi della finanza globale per entrare nel cuore del dispositivo: nella sua scatola nera.

○ Condotto da Guido Brera e Riccardo Haupt

○ Paolo Ardoino parla dell'evoluzione delle criptovalute, dalle loro origini fino ad oggi, di come sia cambiata la posizione della finanza tradizionale nei confronti di questo strumento e dell’arresto a Parigi di Pavel Durov, CEO di Telegram.

2. Evento Cheers

○ Data: 8ottobre 2024

○ Luogo: Milano, Viale Cassala - Italia

○ Così come fatto nel recente passato da Nerio Alessandri, Davide Dattoli e Luca Ferrari, Paolo Ardoino incontrerà gruppi di studenti di economia e finanza iscritti agli atenei della città meneghina, che avranno l’opportunità di conoscere la sua storia imprenditoriale e di ascoltare la sua visione innovativa sulla finanza decentralizzata, le tecnologie P2P, l’inclusione finanziaria, il mining sostenibile e l’AI.

3. Plan ₿ Forum 2024

○ Data: 25-26 ottobre 2024

○ Luogo: Lugano, Palazzo dei Congressi - Svizzera

○ L’evento, ideato e organizzato da Tether in collaborazione con la Città di Lugano, è dedicato a Bitcoin, blockchain, tecnologie decentralizzate e libertà finanziaria e di espressione individuale. Giunto alla sua terza edizione, è considerato la più importante conferenza Bitcoin in Europa, grazie alla presenza di un centinaio di ospiti illustri tra cui anche Adam Back, Philip Zimmermann, Stella Assange e Nick Szabo

○ Paolo Ardoino parteciperà come organizzatore e speaker tra i più attesi

○ Focus su innovazioni nel settore e il ruolo di Lugano come hub Bitcoin-friendly

4. Plan ₿ Forum El Salvador - Prima Edizione

○ Data: 30-31 gennaio 2025

○ Luogo: Sheraton Presidente San Salvador Hotel, San Salvador

5. Altre interviste recenti e ritratti giornalistici in lingua italiana

1. [Intervista al Corriere della Sera]

2. [Intervista a Wired]

3. [Articolo Forbes]

4. [Intervista The Big Whale]

5. [Articolo Open]

6. [Articolo Il Mattino]

7. [Intervista Antonio Zennaro]

8. [Articolo Binance.com]

9. [Articolo Criptovaluta.com]

10. [Articolo Cointelegraph.com]

11. [Articolo Coindesk.com]

CONTATTI

Per maggiori info:- planb@lugano.ch

Lugano, Palazzo dei Congressi - Svizzera